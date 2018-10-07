به گزارش خبرنگار مهر، محمد فیضی نماینده مردم اردبیل در مجلس، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در موافقت با لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFT، با اشاره به نقل قول‌های صورت گرفته از رهبر انقلاب در خصوص این قبیل کنوانسیون‌ها اظهار داشت: هیچ کس سخنگوی رهبر انقلاب نیست. چرا نمایندگان را متهم به دروغگویی می کنید؟ چرا موافقین این لایحه را در صف یزیدیان و مخالفان آن را در صف حسینیان قرار می دهید؟

وی اظهار داشت: پیام رهبر انقلاب که از سوی آقای حجازی به صورت کتبی به آقای لاریجانی داده شده است در جلسه غیرعلنی قرائت شد و اعلام شد که نظر آقا در مورد کنوانسیون های بین المللی ناظر به همه کنوانسیون ها بوده و کنوانسیون خاصی مد نظر ایشان نبوده و باید به صورت منطقی و مستدل این لایحه بررسی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر FATF اجرایی و عملیاتی نشود خودمان با دست خودمان کانال های بانکی را مسدود می کنیم. برخی دوستان می گویند باید در مجلس قانونی برای مبارزه با پولشویی وضع کنیم اما ما معتقدیم FATF قبول رویه های حداقلی برای مبارزه با پولشویی در صحنه بین المللی است. این استانداردها دولتی نیست. مربوط به بنگاه های اقتصادی است، بنگاه های اقتصادی می توانند به صورت مستقل این استانداردها را رعایت کنند.

فیضی خطاب به نمایندگان گفت: فکر نکنید ما در مقام انتخاب هستیم. مقدمه لازم برای داشتن روابط عادی در صحنه بین المللی، تصویب لوایح چهارگانه است. اگر بسترهای لازم برای مقابله با پولشویی تصویب نشود شاهد مقابله جامعه بین المللی با ایران خواهیم بود.

وی افزود: پیامدهای عدم تصویب این لایحه برای مردم تشریح نشده است، بانک های کشورهای دوست مانند سوریه، عراق، چین، ترکیه، هند، روسیه نیز در صورت عدم تصویب این لایحه برای ایجاد روابط مالی با ایران دچار مشکل خواهند شد، حتی برای افتتاح حساب و ساده‌ترین امورات بانکی نیز به مشکل برمی‌خوریم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: با عدم پیوستن به FATF ایران قادر نخواهد بود حق عضویت خود را در منطقه و محیط‌های بین المللی بپردازد.

فیضی خاطرنشان کرد: ما ضمائم کنوانسیون را نپذیرفته ایم، خودمان تروریسم را تعریف خواهیم کرد. مبارزه علیه اشغال خارجی را مصداق تروریسم نمی دانیم. روند الحاق و خروج از کنوانسیون نیز پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر اینکه راه استقلال کشور از تأمین معیشت ملت می گذرد، تصریح کرد: ما نفت را می فروشیم اما در انتقال پول به کشور با مشکلات عدیده ای روبرو هستیم و نباید خود را در مشکل جدیدی قرار دهیم.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید در پایان مدعی شد: از فشار اقتصادی مردم بکاهیم و راه بهانه‌جویی دشمنان ملت را ببندیم.