زائران اربعین سفیران فرهنگی ایران هستند/ احترام به حاکمیت عراق

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی شکری پیش از ظهر شنبه در جلسه برنامهریزی اربعین سال ۹۷ استان به میزبانی مجتمع ولایت سمنان ضمن بیان اینکه زائران ایرانی الگو و سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشوند، تأکید کرد: کمیته فرهنگی اربعین دو وظیفه اصلی، آموزش زائران در مبدأ و تهیه پیوست فرهنگی برای موکبهای اربعین را بر عهده دارد.
وی با اشاره به تهیه بستههای آموزشی ویژه زائران اربعین، گفت: علاوه بر این بستههایی را نیز برای موکبهای اربعین در نظر گرفتهایم، همچنین مبلغان، مادحین و قاریان اعزامی به عراق پیش از اعزام آموزشهای لازم را خواهند دید.
مدیرکل تبلیغات اسلامی سمنان بابیان اینکه اشرافیت کامل اطلاعاتی بر فضای فرهنگی اربعین راداریم، افزود: هرساله تحلیلهای دقیقی از وضعیت فرهنگی موکبهای اربعین و زائرین به دست میآوریم و بر اساس این دادههای اطلاعاتی برنامه فرهنگی و آموزشی را سامان میدهیم.
شکری با اشاره به تلاشهای دشمن برای تفرقهافکنی در مسیر پیادهروی اربعین اظهار داشت: دشمن تنها راه چاره و زیر سؤال بردن این حرکت عظیم حسینی را تفرقهافکنی بین زائران ایرانی و عراقی میداند ازاینرو از هیچ تلاشی برای تحقق افکار شوم و پلید خود فروگزاری نخواهد کرد.
وی بیان داشت: ما باید حق میزبان بودن عراقیها را رعایت و موکب داران اربعین باید با هوشیاری اجازه ندهند دشمن به موضوع اختلافات بین شیعه و سنی، ایرانی و عراقی دامن بزنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان احترام به حاکمیت عراق را اصل مهمی دانست و عنوان کرد: موکب داران اربعین باید به این اصل مهم یعنی احترام به حاکمیت عراق و تقویت مرجعیت توجهای ویژهای داشته باشند.
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