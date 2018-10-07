ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با پیوستن ایران به FATF اظهار داشت: به دلایل مسائل مطرح شده در ارتباط با موضوع تروریسم در تعدادی از ماده‌های قرارداد FATF شامل ماده ۲ ، ۸، ۱۲ و ۱۳ با تصویب آن مخالف بودم.

تعریف تروریسم در FATF برای ما پذیرفته شده نیست

وی با بیان اینکه ماده دو در ارتباط با تعریف تروریسم است که این امر مورد مناقشه قرار دارد و برای ما پذیرفته شده نیست، ابراز داشت: شرایطی که مطابق دیگر ماده‌های قرارداد در ارتباط با حاج قاسم سلیمانی عنوان شده نیز مورد قبول ما نیست.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: از سویی در برخی ماده‌های قرارداد عنوان شده است که دولت‌هایی که FATF را پذیرفتند باید مساعدت حداکثری در موضوعات مختلف داشته باشند و این در حالی است که تعریف جامع و درستی برای میزان این مساعدت و حد اعلای آن بیان نشده است.

تعریف درستی برای میزان مساعدت در FATF ارائه نشده است

وی با بیان اینکه این امر بدان معناست که دست اعضا باز است تا با هر بهانه‌ای موضوع عدم مساعدت را پیش بکشند، ابراز داشت: در FATF سه میز تروریسم، حقوق بشر و هسته‌ای وجود دارد که بسیاری از کشورها مکلف هستند بر سر آنها حاضر شده و گزارش بدهند، این موضوعات بسیار وسیع هستند و حد تعریفی برای میزان مساعدت و گزارش درباره آنها وجود ندارد.

ابوترابی در ارتباط با صحبت‌های برخی نمایندگان درباره پذیرش FATF با شرط گذاری ابراز داشت: این موضوع مطابق ماده ۱۹ کنوانسیون وین که هر نوع حق شرط را رد می‌کند امکان عملیاتی شدن ندارد.

احتمال مطرح شدن موضوع در شورای نگهبان

وی با بیان اینکه نپیوستن به این کنوانسیون به هیچ عنوان به معنای عدم پیشرفت در مسایل کشور نیست، گفت: احتمال مطرح شدن موضوع به شورای نگهبان وجود دارد.