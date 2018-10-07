سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری بنز برای تولید باتری خودروهای برقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، کارخانه یاد شده باتری هایی تولید می کند که برای استفاده در خودروهای بنز برقی سری ای کیو مناسب خواهند بود.

بنز تعدادی خودرو از سری ای کیو تولید کرده که از جمله آنها می توان به خودروی ای کیو سی اشاره کرد که در شهریور ماه گذشته روانه بازار شده بود.

کارشناسان می گویند اختصاص این رقم بسیار کلان به ایجاد کارخانه تولید باتری برقی نشان دهنده عزم مرسدس بنز برای عرضه مدل های متنوعی از خودروهای برقی و کاهش تدریجی میزان تولید خودروهای بنزین سوز است. باید توجه داشت که تعداد زیادی از این نوع خودروهای برقی در ایالت آلاباما تولید خواهند شد.

البته آلاباما تنها جایی نیست که خودروها و باتری های برقی مرسدس بنز در آنها تولید خواهد شد. این شرکت قصد دارد هشت کارخانه دیگر با کاربری مشابه را در نقاط مختلف جهان تاسیس کند. تا به حال بانکوک، کامنز در آلمان و پکن برای این کار در نظر گرفته شده اند.