خدمت رسانی در مسیرهای ۵ گانه اربعین توسط پلیس راه ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی زاده عصر روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:به منظور اجرای هرچه باشکوه تر مراسم اربعین حسینی (ع) ، پلیس راه استان با هماهنگی و همکاری دستگاه های خدمت رسان در مسیرهای ۵ گانه اربعین(مهران-سرابله-دهلران-ملکشاهی و ایوان)نسبت به استقرارهای ایستگاههای امدادی در محل های ایمن اقدام کرده است.

وی به رانندگانی که قصد تردد در این ایام را داشته توصیه کرد:با توجه به افزایش سفرها و حجم بالای ترافیک بخصوص در مسیر مهران و سرابله قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

رئیس پلیس راه استان ایلام تصریح کرد :با توجه به اینکه مسیر ایلام به مهران دارای یکنواختی مسیر نبوده و دارای نقاط ضعفی می باشد،لذا می طلبد که رانندگان محترم با رعایت صبر و حوصله،پرهیز از عجله و شتاب بی مورد و رعایت سرعت مطمئنه و توجه به هشدارهای پلیسی رانندگی کنند تا شاهد حوادث دلخراش رانندگی در این ایام نباشیم.

وی ادامه داد:با توجه به اینکه علت بیشتر تصادفات اربعین سال گذشته خستگی و خواب آلودگی رانندگان بوده، لذا می طلبد که رانندگان در صورت احساس خستگی و خواب آلودگی سریعا در محلی ایمن خودروی خود را پارک کرده و با پیاده شدن از خودرو و رفع خستگی و بدست آوردن هوشیاری کامل سپس نسبت به رانندگی در ادامه مسیر اقدام کنند.

سرهنگ همتی زاده در پایان گفت: پلیس راه انتظامی استان ایلام در نظر دارد در اربعین امسال علاوه بر استفاده از تیمهای خودرویی جهت روان سازی ترافیک و گره های ترافیکی از گشت های موتوری در مسیر ایلام به مهران استفاده کند تا انشاءالله شاهد اجرای هرچه باشکوه تر این کنگره عظیم در استان ایلام باشیم.