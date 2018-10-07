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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۳۵

رئیس پلیس راه ایلام خبر داد:

خدمت رسانی در مسیرهای ۵ گانه اربعین توسط پلیس راه ایلام

خدمت رسانی در مسیرهای ۵ گانه اربعین توسط پلیس راه ایلام

ایلام-رئیس پلیس راه ایلام از خدمت رسانی در مسیرهای ۵ گانه اربعین توسط پلیس راه ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی زاده عصر روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:به منظور اجرای هرچه باشکوه تر مراسم اربعین حسینی (ع) ، پلیس راه استان با هماهنگی و همکاری دستگاه های خدمت رسان در مسیرهای ۵ گانه اربعین(مهران-سرابله-دهلران-ملکشاهی و ایوان)نسبت به استقرارهای ایستگاههای امدادی در محل های ایمن اقدام کرده است.

وی به رانندگانی که قصد تردد در این ایام را داشته توصیه کرد:با توجه به افزایش سفرها و حجم بالای ترافیک بخصوص در مسیر مهران و سرابله قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

رئیس پلیس راه استان ایلام تصریح کرد :با توجه به اینکه مسیر ایلام به مهران دارای یکنواختی مسیر نبوده و دارای نقاط ضعفی می باشد،لذا می طلبد که رانندگان محترم با رعایت صبر و حوصله،پرهیز از عجله و شتاب بی مورد و رعایت سرعت مطمئنه و توجه به هشدارهای پلیسی رانندگی کنند تا شاهد حوادث دلخراش رانندگی در این ایام نباشیم.

وی ادامه داد:با توجه به اینکه علت بیشتر تصادفات اربعین سال گذشته خستگی و خواب آلودگی رانندگان بوده، لذا می طلبد که رانندگان در صورت احساس خستگی و خواب آلودگی سریعا در محلی ایمن خودروی خود را پارک کرده و با پیاده شدن از خودرو و رفع خستگی و بدست آوردن هوشیاری کامل سپس نسبت به رانندگی در ادامه مسیر اقدام کنند.

سرهنگ همتی زاده در پایان گفت: پلیس راه انتظامی استان ایلام در نظر دارد در اربعین امسال علاوه بر استفاده از تیمهای خودرویی جهت روان سازی ترافیک و گره های ترافیکی از گشت های موتوری در مسیر ایلام به مهران استفاده کند تا انشاءالله شاهد اجرای هرچه باشکوه تر این کنگره عظیم در استان ایلام باشیم.

کد مطلب 4423599

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