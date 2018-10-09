بازاریان مومن و آگاه همراه انقلابند و توطئه دشمن را خنثی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حاجیان جانشین نیروی انتظامی استان قزوین در همایش امنیت، پلیس و اصناف که روز سه شنبه در سالن سازمان صنعت برگزار شد اظهارداشت: بستر توسعه اقتصادی سیاسی و اجتماعی فقط امنیت است و اگر به هر دلیلی تحت تاثیر قرار گیرد به سایر امور آسیب می زند.

وی افزود: پیشرفت های اقتصادی کشور نیز مدیون امنیت است و نقش اصناف در تعادل بازار بسیار موثر است و باید تداوم یابد.

سرهنگ حاجیان تصریح کرد: امروز دشمنان با سوار شدن بر موج ناامنی اقتصادی تلاش می کنند در فضای مجازی با دامن زدن به تعطیلی بازار و اعتصاب به افزایش مشکلات اقتصادی دامن بزنند اما اصناف ما انقلابی و مومن هستند و فریب دشمن را نمی خورند.

حاجیان یادآورشد: انقلاب از بطن مردم شکل گرفته و دستاوردها و مشکلاتش روی دوش شماست و با همه مشکلات شما اصناف و بازاریان طاقت آورده اید و نخواهید گذاشت عده ای موج سواری کنند.

جانشین نیروی انتظامی استان قزوین یادآورشد: پلیس به عنوان خدمتگذار در تامین امنیت استان تلاش می کند و در برخورد با متخلفان و برهم زنندگان امنیت جامعه جدی است و با قاطعیت برخورد می کند.

وی اضافه کرد: امروز کسبه و بازاریان ما افرادی هوشیار، ولایی، متعهد و مومن هستند و همین که در این شرایط در تعادل بازار نقش دارید باید از شما قدردانی شود.

حاجیان گفت: در حمایت از کالای ایرانی شما بازاریان نقش مهمی دارید و با تشویق مردم به خرید محصولات داخلی می توانید به شکوفایی اقتصادی کشور کمک کنید.

وی یادآورشد: مراقب باشید و بدانید کشورهای استکباری برای ما نقشه دارند تا امینت و آرامش اقتصادی ما را به هم بزنند و بایدبا تعامل و بصیرت از این شرایط عبور کنیم.

حاجیان اظهارداشت: برای پیشگیری از سرقت و کاهش آسیب ها باید بازاریان از تجهیزات نوین در واحدهای صنفی خود استفاده کنند و توجه به توصیه های پلیس و اشنایی با آموزش های همگانی ضروری است.

وی افزود: برای جلوگیری از سرقت از اصناف انتظار داریم ضمن نصب دورببن مدار بسته، ساماندهی نگهبان محله و اجرای توصیه کارشناسان برای بهبود فضای کسب و کار هم همت کنند.

در ادامه سرهنگ مرادی رئیس پلیس آگاهی استان در خصوص پیشگیری از سرقت و سایر تخلف ها در عرصه بازار مطالبی بیان کرد و گفت: در جمهوری اسلامی با تامین امنیت پایدار به اهداف خود رسیده ایم و امروز هم باید با تعامل و همکاری به تقویت امنیت در کشور کمک کنیم.

وی افزود: توجه به پیشگیری و مسائل حفاظتی و استفاده از قفل در واحدهای صنفی و مبارزه با قاچاق کالا در این شرایط از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اختفا و نگهداری کالای قاچاق میتواند تعادل بازار را برهم بزند.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین تصریح کرد: از اصناف انتظار داریم در خصوص نگهداری و انبارکردن کالا دقت کنند و مراقب باشند و با دادن اطلاعات لازم مراجع ذیربط را در جریان فعالیتهای خود قرار دهند.

وی بیان کرد: در ماههای اخیر با راه اندازی سامانه انبارها زمینه جمع اوری اطلاعات لازم در خصوص وضعیت صنوف فراهم شده و تاکنون ۲۲ انبار احتکار کشف شده که ارزش آن بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان است.

در ادامه علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با ارائه گزارشی از وضعیت اصناف استان گفت: در استان قزوین ۲۵ هزار واحد صنفی داریم که ۱۶ هزار واحد آن در شهرستان قزوین فعالیت می کنند.

وی اضافه کرد: مهمترین چالش ما در این بخش فعالیت برخی کسبه بدون جواز است که با تعامل انجام شده برای ساماندهی امور اقدام شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین تصریح کرد: قانون مداری و توجه به توصیه های پلیس می تواند در کاهش مشکلات حوزه اصناف بسیار موثر باشد و خوشبختانه در زمینه تعامل پلیس و بازاریان در استان شرایط بسیار خوبی داریم.

در این مراسم که پرزحمت رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت، فرج زاده رئیس اتاق اصناف استان نیز حضور داشتند از چند تن از افرادی که در همکاری با اصناف بیشترین فعالیت را داشته اند تجلیل شد.