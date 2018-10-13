غلامرضا حسن‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات و برنامه های اصناف کشور برای مراسم پیاده‌روی اربعین اظهار داشت: اصناف یکی از فعال‌ترین گروه ها در مراسم پیاده روی اربعین هستند و در این ایام خدمات بسیاری را به زائرین عزیز ارائه می کنند. این خدمات در حوزه های مختلف مانند برپایی موکب و تهیه غذا در مسیر پیاده روی و البته در شهرهای نجف و کربلا است.

وی گفت: بسیج اصناف با وجود مسائل اقتصادی و معیشتی، همانند سالهای گذشته حضور پررنگی در پیاده‌روی اربعین خواهد داشت؛ البته ما از اصناف مختلف خواسته ایم که بحث پذیرایی از زائران را به ملت عراق بسپارند و ما بیشتر به مسائل فرهنگی و تهیه بسته های فرهنگی برای زائران بپردازیم.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور ادامه داد: بسیج اصناف اقدامات گسترده ای را در جهت تهیه بسته های فرهنگی در قالب سی‌دی، کتاب و برگزاری مراسم متعدد آغاز کرده و برنامه های ویژه ای برای این ایام تعبیه شده است، البته تلاش همه ما بر این است که مردمی بودن پیاده روی اربعین حفظ شود و نهادهای دولتی و حکومتی و حتی بسیج چندان وارد این عرصه نشوند اما اگر خلائی وجود داشته باشد، آن را برطرف می کنیم تا این حرکت عظیم، شکوه خود را حفظ کند.

حسن پور در خصوص تعداد موکب هایی که اصناف کشور در مسیر پیاده روی اربعین برپا می کنند، گفت: اصناف هر استان یک موکب مرکزی و بزرگ در مسیر پیاده روی و یا شهر کربلا و نجف برپا می کنند، البته در مرز مهران، شلمچه و چذابه، اصناف استان خوزستان و ایلام همانند هر ساله موکب هایی را جهت اسکان و پذیرایی از زائرانی که در حال خروج از کشور و یا بازگشت هستند برپا می کند، زیرا یکی از مشکلات زائران، کمبود امکانات در مرزهاست.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور افزود: سعی داریم رسیدگی بیشتری به زائران در داخل خاک کشور و در مرزها انجام بدهیم.

وی تصریح کرد: بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی یک موکب بسیار بزرگ در شهر مهران برپا می کند که خدمات بیشتری به زائران ارائه دهد. در شهرهای دیگر مسیر زائران در داخل کشور نیز مانند بندر لنگه برنامه های مفصلی برای پذیرایی از زائران پیش‌بینی شده است.

حسن پور از راه اندازی پویش راکبان اربعین توسط سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی خبرداد و گفت: در این پویش، از رانندگان محترم و مالکین اتوبوس‌های برون‌شهری سراسر کشور دعوت می‌شود، برای خدمت‌رسانی بیشتر به زائرین حضرت سیدالشهداء(علیه السلام)، ایاب و ذهاب این عزیزان را به صورت رایگان و یا نیم‌بهاء به مرزهای کشور و بالعکس انجام دهند و در این رزمایش جهانی، بیش از پیش سهیم باشند.

وی خاطرنشان کرد: یقینا رانندگان زحمتکش، علی رغم مشکلات متعددی که با آن گریبانگیر هستند، ارادت خودشان را به ساحت مقدس امام حسین (علیه السلام) و حضرت قمربنی هاشم (علیه السلام) به انحاء مختلف بویژه در خدمت به زائرین اربعین، نشان خواهند داد.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور افزود: از رده های بسیج اصناف، اتحادیه های صنفی رانندگان، مسئولین پایانه های مسافربری و تمام رسانه ها برای انجام این کار مهم و ساماندهی به آن، دعوت شده است. مردم نیز می توانند نذورات خود را به پرداخت هزینه ایاب و ذهاب زائران اختصاص دهند. در این راستا در سروش کانالی با عنوان @rakeban_arbain راه اندازی شده است تا تصمیمات و برنامه ها به زوار اعلام شود.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور همچنین تاکید کرد: از رسانه ها می خواهیم که با اطلاع‌رسانی، کسانی را که می خواهند در حوزه حمل و نقل به زائران اباعبدالله الحسین(ع) خدمت ارائه دهند، به این پویش و حرکت دعوت کنند.