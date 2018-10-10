جزئیات قیمت ۱۵ قلم محصول لبنی/مردم گران‌ نخرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ داوود موسوی ضمن تاکید بر لازم‌الاجرا بودن قیمت گذاری‌های اخیر گفت: هر گونه افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی بدون طی فرآیند مربوط، شامل بررسی قیمت و تهیه گزارش کارشناسی توسط این سازمان و تصویب در کارگروه تنظیم بازار، فاقد وجاهت قانونی است.

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه های توزیعی اقتصادی افزود: در همین رابطه پرونده تخلف گران‌فروشی برخی شرکت‌های لبنی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی ­گفت: مشکلات و مسائل طرح شده از سوی واحدهای لبنی در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه من‌جمله شیرخام و مواد بسته بندی در حال بررسی و انعکاس به مسئولان ذی‌ربط برای تصمیم نهایی قرار دارد.

موسوی در پایان افزود: این سازمان کماکان ضمن بررسی علل­­تخلف واحدهای لبنی، موضوع برخورد با متخلفین را به جدیت پیگیری کرده و از مردم می‌خواهد در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع داده تا رسیدگی لازم صورت گیرد. در این راستا آخرین قیمت محصولات لبنی بر اساس ابلاغیه شماره ۱۱۳۸۸۲/۶۰ مورخ ۰۲/۰۵/۹۷ به این­ شرح ­است:

1. حداکثر قیمت هر کیلوگرم کیفی ترین شیر خام با مشخصات ۲/۳ درصد چربی و بار میکروبی ۱۰۰ هزار تحویل درب کارخانه معادل ۱۵۷۰۰ ریال تعیین شده‌است.

۲.­شیر بطری یک لیتری­ کم چرب­( ۱/۵ درصد ):‌ ۲۹۵۰۰ ریال

۳. شیر بطری یک لیتری ­نیم چرب ( ۲ درصد ): ۳۰۵۰۰ریال

۴. شیر بطری یک لیتری ­پرچرب ( ۳ درصد ):‌ ۳۲۵۰۰ ریال

۵. شیر بطری یک لیتری­ کامل ( ۳/۲ درصد ): ۳۳۰۰۰ریال

۶. شیر استریل یک لیتری تتراپک­(۱/۵ درصد): ۳۵۰۰۰ریال

۷. شیر استریل یک لیتری تتراپک­(۳درصد): ۳۷۰۰۰ ریال

۸. شیر نایلونی ­کم چرب( ۵/۱ درصد ):‌ ۲۲۰۰۰ریال

۹. ماست ۹۰۰ گرمی­ کم چرب ( ۱/۵ درصد ): ۳۸۰۰۰ریال

۱۰. ماست ۹۰۰ گرمی ­پرچرب ( ۳ درصد ): ۴۰۰۰۰ریال

۱۱. ماست ۲۵۰۰ گرمی دبه‌ای­ کم چرب ( ۱/۵ درصد ):‌ ۹۵۰۰۰ریال

۱۲. ماست ۲۵۰۰ گرمی دبه‌ای­ پرچرب ( ۳درصد ): ۱۰۰۰۰۰ریال

۱۳. پنیر­۴۰۰ گرمی یو اف: ۵۷۰۰۰ریال

۱۴. پنیر­۲۱۰ گرمی تتراپک: ۳۴۰۰۰ریال

۱۵. پنیر۵۲۰ گرمی تتراپک: ۸۰۰۰۰ریال

گفتنی است قیمت های اعلامی تاکنون تغییر نداشته و در سامانه­ 124.ir بارگزاری شده است