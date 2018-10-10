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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۰۹

مقام مسئول در بنیاد مسکن:

۶۳ درصد واحدهای مسکونی روستاهای تهران نامقاوم است

۶۳ درصد واحدهای مسکونی روستاهای تهران نامقاوم است

معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهران گفت: ۶۳ درصد واحدهای مسکونی روستاها در تهران نامقاوم است که روستاییان می توانند با دریافت تسهیلات آنها را مقاوم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، حمیدرضا روستایی با بیان اینکه امسال سقف تسهیلات بازسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی به ۲۵ میلیون تومان رسیده است گفت: با ارائه این تسهیلات به روستاییان تاکنون ۲۱ هزار واحد روستایی در تهران مقاوم سازی شده است.

وی تصریح کرد: این تسهیلات با کارمزد ۵درصد و بازپرداخت ۱۵ ساله است که متقاضیان می توانند با سفته در گروه های سه نفری به شعب بنیاد مسکن شهرهای خود مراجعه و پس از معرفی به بانک تسهیلات را دریافت کنند.

روستایی با بیان اینکه دوره جدید طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی از ۲۱ مهرماه آغاز می شود گفت: با اجرای این طرح وضعیت این واحدها برای مقاوم سازی تعیین می شود.

معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهران با بیان اینکه این طرح هر ۵ سال اجرا می شود ادامه داد: مسکن روستایی در این طرح به لحاظ کمی و کیفی از نظر نوع سازه و عمر بنا مورد بررسی قرار می گیرد.

روستایی با اشاره به اینکه از ۲۲۶ هزار و ۹۱۸ مسکن روستایی در تهران ۱۴۳ هزارواحد نامقاوم است افزود: ۶۳ درصد واحدهای مسکونی روستاها در تهران نامقاوم است که روستاییان می توانند با دریافت تسهیلات واحدهای خود را مقاوم کنند.

کد مطلب 4426878

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