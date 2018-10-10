۶۳ درصد واحدهای مسکونی روستاهای تهران نامقاوم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، حمیدرضا روستایی با بیان اینکه امسال سقف تسهیلات بازسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی به ۲۵ میلیون تومان رسیده است گفت: با ارائه این تسهیلات به روستاییان تاکنون ۲۱ هزار واحد روستایی در تهران مقاوم سازی شده است.

وی تصریح کرد: این تسهیلات با کارمزد ۵درصد و بازپرداخت ۱۵ ساله است که متقاضیان می توانند با سفته در گروه های سه نفری به شعب بنیاد مسکن شهرهای خود مراجعه و پس از معرفی به بانک تسهیلات را دریافت کنند.

روستایی با بیان اینکه دوره جدید طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی از ۲۱ مهرماه آغاز می شود گفت: با اجرای این طرح وضعیت این واحدها برای مقاوم سازی تعیین می شود.

معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهران با بیان اینکه این طرح هر ۵ سال اجرا می شود ادامه داد: مسکن روستایی در این طرح به لحاظ کمی و کیفی از نظر نوع سازه و عمر بنا مورد بررسی قرار می گیرد.

روستایی با اشاره به اینکه از ۲۲۶ هزار و ۹۱۸ مسکن روستایی در تهران ۱۴۳ هزارواحد نامقاوم است افزود: ۶۳ درصد واحدهای مسکونی روستاها در تهران نامقاوم است که روستاییان می توانند با دریافت تسهیلات واحدهای خود را مقاوم کنند.