«هادی حبیبی» سرپرست تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در حاشیه آخرین روزهای اردوی آماده سازی برای حضور در رقابتهای جهانی به خبرنگار مهر گفت: با اینکه هنوز مشکلات مالی پابرجاست و فعلا خبری از نتایج نامه نگاری های وزارت ورزش در خصوص پرداخت ارز ثانویه نیست، اما متولیان فدراسیون با توجه به زحمات فراوان ملی پوشان در اردوهای آماده سازی، کاروان کشتی ایران را با ترکیبی کامل به رقابتهای جهانی اعزام خواهند کرد.

وی در خصوص آخرین وضعیت آزادکاران ملی پوش در آستانه رقابتهای جهانی تصریح کرد: خوشبختانه بچه ها با انگیزه خوبی در حال پشت سر گذاشتن روزهای پایانی اردو هستند و تا زمان اعزام به رقابتهای جهانی مجارستان در اردو حضور خواهند داشت. طبق برنامه قرار است تیم ملی کشتی آزاد روز ۵شنبه راهی شهر بوداپست مجارستان شود تا از روز شنبه در مهمترین رویداد بین المللی سالجاری به میدان برود.

حبیبی در پایان به بی توجهی متولیان ورزش به ملی پوشان کشتی اشاره کرد و گفت: متاسفانه همچنان شاهد بی توجهی و بی مهری متولیان ورزش نسبت به کشتی هستیم. کشتی‌گیران تیم های ملی رده های مختلف همواره باعث موفقیت ورزش ایران در میادین جهانی و المپیک بودند اما هیچگاه در حد لیاقت و شایستگی از آنها تقدیر و حمایت نشده است. بهترین مثال این موضوع، کسب دو مدال طلا توسط دو نماینده کشتی فرنگی ایران در المپیک جوانان آرژانتین است که بامداد امروز صورت گرفت. این بدان معناست که کشتی همواره باعث سربلندی و افتخارآفرینی ورزش ایران می شود، اما هیچگاه آنطور که باید و شاید مورد توجه و حمایت قرار نمی گیرد.

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابتهای جهانی به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری

۶۱ کیلوگرم: باقر یخکشی

۶۵ کیلوگرم: امیرحسین مقصودی

۷۰ کیلوگرم: یونس امامی

۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی

۷۹ کیلوگرم :عزت اله اکبری

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی

۹۲ کیلوگرم : علیرضا کریمی

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج

۱۲۵ کیلوگرم: پرویز هادی

رقابت‌های جهانی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان در روزهای ۲۸ مهر تا ۶ آبان ماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود