آمادگی پلیس راه به صورت سخت افزاری و نرم افزاری در مراسم اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا همتی زاده اظهار داشت: با توجه به نقش مهم زیرساخت ها و جاده های استان در جابه جایی زائرین حسینی(ع)در این ایام، پلیس راه انتظامی استان با همکاری استانداری استان، اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای و اداره راه و شهرسازی استان نسبت به ایمن سازی پرتگاهها،خط کشی محورهای مواصلاتی، ایجاد روشنایی در محل تقاطع ها،تعریض و ایجاد شانه مناسب در مسیرهای پرتصادف و نصب علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی در طول مسیرهای ۵ گانه اربعین(مهران-سرابله-ملکشاهی-دهلران و ایوان) اقدام کرده است.

وی ادامه داد:به منظور اجرای هرچه باشکوه تر مراسم اربعین حسینی و خدمت رسانی مناسب به زائرین آقا اباعبدالله الحسین(ع)، پلیس راه استان با همکاری استانداری استان ایلام،سازمان حج و اوقاف و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت به استقرار موکب ها در نقاط و محل های ایمن اقدام کرده است.

وی گفت:به منظور سهولت در جابه جایی زائران و جلوگیری از گره های ترافیکی در جلوی پاسگاههای پلیس راه،ثبت ساعت وسایل نقلیه مسافربری(اتوبوس ها)همانند سال گذشته با استقرار ایستگاه پلیس راه در پایانه برکت صورت می پذیرد.

سرهنگ همتی زاده اضافه کرد: با توجه به تجزیه و تحلیل های کارشناسان پلیس راه از تصادفات اربعین سال گذشته بیانگر نقش مهم سرعت و انحراف به چپ وسایل نقلیه در تصادفات فوتی و جرحی بوده است،که می طلبد رانندگان محترم با توجه به تابلوهای نصب شده در راهها و پرهیز از هرگونه عجله و شتاب و سبقت های بی مورد در نقاط کور و پیچ ها رانندگی کرده تا انشاءالله با همکاری زائران و رانندگان محترم، اربعین بدون حادثه ای را تجربه نمائیم.

رئیس پلیس راه استان در پایان از زائران و رانندگان درخواست کرد:با توجه به حجم بالای تردد وسایل نقلیه در مسیرهای منتهی به مرز مهران،جهت سهولت در امر آمد و شد وسایل نقلیه و جلوگیری از راهبندان و گره های ترافیکی،نهایت همکاری با ماموران پلیس راه انتظامی را داشته باشند و از هرگونه عجله و شتاب بی مورد و رانندگی با حالت خستگی و خواب آلودگی که عامل بیشتر تصادفات می باشد جداً پرهیز کنند.