اراضی پرورش میگو به تعاونی ها وشرکتهای توانمند اقتصادی واگذار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی در نشست ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان شیلات را از بخش های مهم و بسیار تاثیرگذار در اقتصاد، اشتغال، تولید و صادرات استان هرمزگان دانست و بیان داشت: باید از تمامی ظرفیت ها برای رسیدن به هدف صادرات سالانه یک میلیارد دلار آبزیان و محصولات شیلاتی از هرمزگان استفاده کنیم.

وی ادامه داد: فعال شدن ظرفیت های حوزه شیلات می تواند مشکل بیکاری در هرمزگان را حل کند که نیاز است از این ظرفیت ویژه استان به شکل مطلوبی بهره ببریم.

استاندار هرمزگان افزود: این حوزه استراتژیک اقتصاد هرمزگان نیازمند سیاست گذاری مناسب است و باید راهبری مناسبی در این بخش برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی صورت گیرد.

همتی خواستار تشکیل اتاق فکر با حضور دانشگاهیان در حوزه شیلات هرمزگان شد و تصریح کرد: باید از فکر و ایده صاحبان نظر در این حوزه استفاده شود و با کمک آنها برنامه ریزی خوبی در این بخش صورت گیرد.

وی بر لزوم واگذاری اراضی پرورش میگو در هرمزگان به تعاونی ها و شرکت های توانمند اقتصادی تاکید کرد و گفت: در این بخش لازم است بررسی های دقیقی صورت گیرد و اراضی پرورش میگو به تعاونی های بالای ۵۰ نفر عضو و یا شرکت های توانمند واگذار شود تا بتوانند به نحو مطلوبی این کار را انجام دهند و اشتغالزایی نمایند.

استاندار هرمزگان از اعطای ۴۱۷ مجوز صید به این استان خبر داد و اظهار داشت: پس از بازدید وزیر کشور از جزایر هرمزگان و با پیگیری های صورت گرفته پس از این سفر، تعداد ۴۱۷ مجوز جدید صید به هرمزگان اعطا شده که به جزایر و شهرستان های ساحلی استان اختصاص خواهد یافت.

در ادامه مدیر کل شیلات هرمزگان کسب و کار شیلات در خطه هرمزگان با محوریت توسعه سایت های پرورش میگو و پرورش ماهی دریایی با وجود مشکلات پیش روی این صنعت توانسته روند افزایشی مطلوبی داشته باشد که خوشبختانه گامهای خوبی برای اشتغال نیز در سایه این صنعت برداشته شده است به طوری که با بهره برداری از مجموعه های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه، برای ۱۰ هزار نفر از ساحل نشینان هرمزگانی شغل پایدار ایجاد می شود.

محسن یکتا پور تصریح کرد: ‎شیلات هرمزگان با ۲۲ بندر صیادی و صید سالانه بالغ بر ۲۷۰ هزار تن انواع آبزی، ۳۰ درصد بنادر صیادی و ۳۶ درصد صید انواع آبزیان کشور را به خود اختصاص داده که این آمار نشان از جایگاه و اهمیت فعالیت های شیلاتی این استان در کشور دارد..

‎ مدیر کل شیلات هرمزگان گفت: شیلات هرمزگان تاکنون توانسته برای ۳۵ هزار نفر به صورت مستقیم و افزون بر ۵۳ هزار نفر نیز به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کند که با توجه به جذب سرمایه گذاری صورت گرفته در زمینه احداث سایت های پرورش میگو و واحدهای پرورش ماهی در دریا و همچنین فعالیت های حوزه صیادی این رقم در حال افزایش است.