به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازهالیوود ریپورتر، آکادمی اسکار برنامه جدیدی را برای اعلام فهرست کوتاه نامزدهای خود در ۹ بخش اتخاذ کرد.

برای اولین بار آکادمی علوم و هنرهای سینمایی، فهرست کوتاه نامزدهای ۹ بخش را که شامل فیلم خارجی‌زبان، انیمیشن کوتاه، مستند بلند، مستند کوتاه، فیلم کوتاه، چهره‌پردازی و آرایش مو، جلوه‌های ویژه، موسیقی فیلم و بهترین ترانه اصلی است؛ در یک زمان و در نیمه دسامبر اعلام خواهد کرد.

در گذشته رای‌گیری فهرست کوتاه نامزدها برای برخی بخش‌ها از اوایل اکتبر آغاز می‌شد. در حالی که خود فهرست‌های کوتاه در تاریخ‌های جداگانه در ماه دسامبر منتشر می‌شدند. اما امسال رای‌گیری برای همه بخش‌ها در دو هفته ابتدایی ماه دسامبر برگزار می‌شود و روز دوشنبه ۱۷ دسامبر همزمان فهرست کوتاه نامزدهای همه بخش‌ها اعلام خواهد شد.

سال گذشته ۱۰ نامزد نهایی فهرست کوتاه بهترین انیمیشن کوتاه روز ۴ دسامبر؛ ۱۰ نامزد بهترین مستند کوتاه ۵ دسامبر؛ ۱۵ نامزد بهترین مستند بلند ۷ دسامبر؛ ۱۰ نامزد بهترین فیلم کوتاه ۱۱ دسامبر؛ ۹ نامزد بهترین فیلم خارجی زبان ۱۴ دسامبر؛ ۷ نامزد بهترین چهره پردازی و آرایش مو ۱۹ دسامبر و ۱۰ نامزد جلوه‌های ویژه در روز ۱۸ دسامبر اعلام شده بودند.

برای اولین بار نیز پس از سال ۱۹۷۹ در هر دو فهرست کوتاه بخش‌های بهترین موسیقی فیلم و بهترین ترانه، ۱۵ راه یافته نهایی وجود خواهد داشت.

امسال همچنین نخستین سالی است که کل فرایند رای گیری-از رای‌گیری نامزدهای فهرست کوتاه تا رای‌گیری نهایی-به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. به عبارت دیگر هیچ برگه رای در اختیار اعضای آکادمی در هیچ مرحله رای گیری قرار داده نمی‌شود.