منوچین: مذاکرات تجاری آمریکا-چین، باید نرخ ارز را هم پوشش دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت به رییس بانک مرکزی چین گفته است که مسائل مربوط به نرخ ارز، باید در مذاکرات تجاری بعدی آمریکا-چین گنجانده شود و نگرانی خود را راجع به افت اخیر ارزش یوآن ابراز کرده است.

منوچین همچنین در مصاحبه با رویترز گفت قبل از این که مذاکرات حل و فصل اختلافات بین چین و آمریکا بتواند آغاز شود، چین باید موارد محکم و عملی‌ای برای متوازن کردن روابط تجاری بین دو کشور، معرفی کند.

رییس خزانه‌داری آمریکا و رییس بانک مرکزی چین، یی گانگ، در حاشیه اجلاس سالیانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در جزیره توریستی اندونزی، بالی، مذاکرات گسترده‌ای را در مورد مسائل ارزی انجام دادند.

منوچین در مورد این دیدار گفت: من نگرانی خود را در مورد افت ارزش یوآن ابراز کردو م گفتم که مسائل ارزی باید بخشی از هر مذاکرات تجاری‌ای باشند که در آینده انجام خواهد شد.

منوچین اضافه کرد: من معتقدم او نسبت به دیدگاه خود در مورد این مسائل، توضیحات سازنده‌ای ارائه کرد.

از آغاز امسال نرخ ارز چین در برابر دلار ۵.۶ درصد افت کرده است.

یوآن روز جمعه در نرخ برابری ۶.۱۲ با دلار تبادل شد.

اظهارات منوچین در مورد ارز چین، پیش از انتشار گزارش داغ و مورد انتظار خزانه‌داری آمریکا در مورد دستکاری نرخ ارز است. این اولین گزارشی است که پس از سقوط یوآن در برابر دلار با بالا گرفتن مناقشات تجاری، منتشر می‌شود.