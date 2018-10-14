رکورد جدید در تولید نفت و تقطیرات جهان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد: تولیدکنندگان اوپک، آمریکایی و سوخت زیستی باعث تقویت تولید نفت و محصولات سوختی جهان شده‌اند و آن را به رکورد ۱۰۰.۳ میلیون بشکه در روز رسانده‌اند.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش جدید ماهانه خود اعلام کرد که در ربع سوم امسال، تولید جهانی محصولات نفتی به ۱۰۰.۳ میلیون بشکه در روز رسیده است. این تولیدات شامل نفت خام، مایعات گاز طبیعی، سوخت زیستی (بایوفیول) و محصولات جانبی پالایشگاهی بوده و اکنون ۲.۳ میلیون بشکه در روز از دوره مشابه سال قبل بیشتر شده است.

همچنین سطح تولیدات ۱.۳ میلیون بشکه در روز نسبت به ربع دوم سال افزایش یافته است. در گزارش تولید ربع سالانه اخیر، تاکید شده است که افزایش تقاضا در جهان در حال توسعه، نیازمند منابع جدید عرضه در کوتاه مدت است. این درحالی است که افزایش فروش خودروهای با انرژی نو و تولید منابع تجدیدپذیر نیرو، رشد تقاضای سوخت‌های فسیلی در بلندمدت را تهدید می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرد که تولید نفت در خارج از گروه کشورهای صادرکننده سوخت، اوپک، در سال آینده ۱.۷ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

گزارش آژانس نشان داد که افزایش تولید از ربع دوم به این طرف، با پیشتازی اوپک همراه بود، که تولید خود را ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داد. تولید نفت آمریکا هم در این دوره ۴۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر شد، درحالی‌که تولید سوخت‌های زیستی هم نسبت به ربع سال گذشته ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.