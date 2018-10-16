فرزانه شریفی، مدیر پروژه کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال درباره مطالعات و آمارهای موجود در صنعت بازی در ایران، به خبرنگار مهر گفت: بر اساس آمارهای مرکز تحقیقات، بازی‌های دیجیتال درخصوص تعداد مطالعات داخلی در قالب کتاب، مقاله و پایان‌نامه بسیار کم است و اغلب مطالعات داخلی صورت گرفته در تکرار تحقیقات گذشته یا کپی‌برداری از پژوهش‌های خارجی است. روندپژوهی انجام شده در مطالعات داخلی بازی‌های دیجیتال نشان می‌دهد، حجم تحقیقات این حوزه در سال‌های گذشته افزایش یافته اما این روند، همچنان خلاهای اساسی را در حیطه‌های مطالعاتی همچون علوم شناختی، علوم اعصاب، هنر، علوم ارتباطات و مدیریت شاهد هستیم. در حقیقت رویکرد اقتباس دانش و عدم اقتباس نوآوری در مطالعات داخلی حوزه بازی بزرگترین تهدید این موضوع علمی در حال پیشرفت در کشور محسوب می‌شود.

او ادامه داد: به منظور افزایش کیفیت مطالعات داخلی، شبکه‌سازی میان پژوهشگران ایرانی، خارجی و پیوند صنعت با دانشگاه، کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال به عنوان بزرگترین کنفرانس داخلی در زمینه بازی‌های دیجیتال توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به طور سالانه برگزار می‌شود. کنفرانسی که امسال دومین دوره خود را در مقیاس بین المللی و با همکاری دانشگاههای مطرح دنیا در زمینه بازی‌های دیجیتال برگزار می‌کند، به میزبانی دانشگاه صدا و سیما شکل خواهد گرفت. این کنفرانس چهار حوزه اصلی علم شامل علوم انسانی، هنر، علوم پزشکی و فنی مهندسی را پوشش می‌دهد و از این حیث جامعیت خود را همواره حفظ می کند. علاوه بر این، به دلیل پژوهش‌های کم‌اثر و بازی‌های جدی تمرکز اصلی این کنفرانس برای دومین سال پیاپی در خصوص این موضوع است.

مدیر پروژه کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال با اشاره به دوره نخست این کنفرانس درباره کاهش شکاف مطالعاتی داخلی از لحاظ کمی و کیفی، اظهار کرد: برخی از حوزه‌هایی که پیش از این یاد شد، در رکود کامل پژوهشی به سر می‌برند اما کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال بستری برای توجه بیشتر را به این حوزه‌ها فراهم ساخته است البته کماکان تحقیقات فعلی نتوانسته با یافته‌های علمی گذشته، کشور را به اشباع نظری برسانند اما می‌توان امید داشت مقالات این کنفرانس سهم بالایی در تقویت مبانی علمی کشور داشته باشد.

او درباره رویدادهای کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال در دومین دوره خود با حضور ۴۹ عضو کمیته علمی داخلی و خارجی به عنوان هسته اصلی نخبگان کشور در حوزه بازی‌های دیجیتال گفت: در حال فراهم سازی مقدمات برگزاری کنفرانس هستیم. اعضای کمیته علمی داخلی از دانشگاه‌های فعال کشور در زمینه بازی فعال هستند و سهم دانشگاه‌های دولتی همچون علم و صنعت، تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس و دانشگاه آزاد واحد تهران شمال بیش از سایر دانشگاه‌های کشور است. کمیته علمی خارجی این کنفرانس نیز از کشورهای انگلستان، آلمان، ایرلند، مالتا، سنگاپور، کانادا، ایتالیا و سوئد هستند و در این بین اساتید ایرانی دانشگاه‌های خارجی نیز حضور دارند.

به گفته شریفی، مقالات این دوره از کنفرانس برای نخستین بار در کشور، علاوه بر پایگاه‌های داخلی در پایگاه استنادی IEEE نیز نمایه می‌شوند. همت دبیرخانه این کنفرانس برای اخذ مجوزهای لازم جهت نمایه‌سازی مقالات در این پایگاه خارجی، نقش برجسته‌ای در دیده شدن و استناددهی مقالات پژوهشگران ایرانی در سطح دنیا خواهد داشت. این امر همچنین عاملی انگیزشی برای پژوهشگران داخلی خواهد بود که علی‌رغم تحریم‌ها و حتی عدم پذیرش بسیاری از مقالات ایرانیان در ژورنالهای isi، فرصتی برای انعکاس مطالعات خود در دنیا دارند.

او ادامه داد: امسال همچون سال گذشته فضایی را به تکنولوژی‌های مرتبط با صنعت بازی اختصاص داده می‌شود. بسیاری از این تکنولوژی‌ها محصول داخلی بوده و به عنوان دستاورد کارآفرینی پژوهشگران داخلی در زمینه بازی محسوب می‌شوند.

مدیر پروژه کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال افزود: همچنین میزهای تکنولوژی، یکی از فضاهایی خواهد بود که امسال به عنوان یک رویداد افزوده در کنار میزهای تکنولوژی قرار خواهد گرفت. برای بسیاری از پژوهشگران داخلی به ویژه در حوزه بازی، وجود چنین آزمایشگاه‌های ناشناخته بسیار جالب است. این آزمایشگاه‌ها وابسته به دانشگاه‌های کشور بوده و تقریباً همه آنها به همت دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهها راه‌اندازی و اداره می‌شوند و تولیدات بازی‌های جدی و تجاری آنها قابل توجه است.

او درباره سخنرانان این کنفرانس گفت: مینهوآ مآ از کشور انگلستان که از پیشگامان مطالعات بازی‌های جدی در دنیا محسوب می‌شود، سخنران کنفرانس است. کنفرانس امسال در تاریخ ۸ و ۹ آذر در دانشگاه صدا و سیما برگزار می‌شود.