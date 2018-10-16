۳۰ هزار واحد تحصیلی در کشور نیاز به مقاوم سازی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی صبح شنبه در حاشیه مراسم افتتاح مدرسه «شهدای دانایی» در روستای حصارقاضی شهرستان ورامین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز نزدیک به ۴۸۰ هزار نفر از اتباع خارجی در مدارس ما ثبت نام کرده اند که بخش عمده ای از آنها اتباع افغانستانی هستند که در نظام آموزش و پرورش ما به تحصیل اشتغال دارند.

وی افزود: با تاکید و دستور مقام معظم رهبری تمام تلاش را داریم که همه اتباع خارجی همانند دانش آموزان ایرانی که در سن و شرایط تحصیل هستند در مدارس ما به تحصیل بپردازند و از مدرسه بیرون نباشند.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با بیان اینکه نیروی کار و بچه های کار از عوامل دیگری هستند که مدیریت این عوامل از دسترس خارج است گفت: این مورد سبب می شود که بچه ها نتوانند در مدارس ثبت نام کنند.

بطحایی نداشتن مدارک اقامت و هویتی را مورد دوم از موانع حضور اتباع را در مدارس دانست و بیان داشت: علی رغم اینکه تسهیلات و انگیزه های لازم توسط دولت و کشور فراهم شده است وجود این موانع سدی برای حضور اتباع در مراکز آموزشی است.

وی با اشاره به اینکه طی سال های اخیر آموزش و پرورش موفقیت هایی را در این زمینه به دست آورده است گفت: امروز نزدیک به ۸۰ درصد از دانش آموزان اتباع خارجی به مدارس ما دسترسی دارند که این عدد تقریبا در کمتر کشوری اتفاق افتاده است و معمولا این میزان در تراز جهانی ۶۰ درصد بوده است یعنی ۶۰ درصد دانش آموزان اتباع خارجی امکان دسترسی به مدرسه در کشورهای دیگر وجود داشته اما خوشبختانه این عدد در کشور ما ۸۰ درصد است که یک افتخار بزرگ برای ما و همه جامعه بشری است و باید این موضوع را به همه دنیا اعلام کنیم که علی رغم فریادهایی که بسیاری از کشورها در حوزه حقوق بشر می زنند کشور ما خیلی پیشرفت های موفقیت آمیزی را در این زمینه داشته است و باعث افتخار همه ایرانیان است.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص مدارس خطر آفرین برای دانش آموزان گفت: متاسفانه علی رغم همه تلاش های صورت گرفته حدود یک سوم مدارس ما مدارسی هستند که یا در فهرست تخریب بازسازی قرار دارند و یا در مرحله مقاوم سازی هستند و مدارسی هستند که از حیث ایمنی برای دانش آموزان خطر آفرین هستند.

وی شتاب نوسازی و مقاوم سازی مدارس در کشور را شتاب خوبی دانست و اعلام کرد: ما با این مسیر حتما در کوتاه مدت نمی توانیم این تعداد از مدارس که شامل ۳۰ هزار واحد تحصیلی در کشور است و به مقاوم سازی نیاز دارند را به نحوی تعمیر و بازسازی کنیم که خیابلمان از ایمنی راحت باشد.

بطحایی افزود: از نمایندگان در خواست کرده این با ارائه راهکار هایی که امکان اجرا برای آن وجود داشته باشند ما را یاری کنند و خیرینی که جانانه در کنار دولت گام برداشتند می توانند کمک کنند تا در یک برنامه کوتاه مدت بتوانیم از این معضل جدی که همه نگران هستند مشکل را برطرف کنیم.