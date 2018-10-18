کمبود بازیکن داریم/ از هواداران انتظار بیشتری داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک نعمتی پس از پیروزی یک بر صفر تیمش برابر نود ارومیه از مرحله یک شانزدهم جام حذفی گفت: بازی خوبی انجام دادیم و توانستیم یک مرحله بالاتر برویم . حالا باید منتظر دیدار بعدی در جام حذفی باشیم.

وی افزود: متاسفانه برای دیدار برابر السد کمبود بازیکن داریم. امروز هم کمیابی نیا مصدوم شد و یک مصدوم دیگر به جمع مصدومان ما اضافه شد.

نعمتی ادامه داد: شرایط برای ما سخت شده است. السد تیم ضعیفی نیست که به راحتی بتوانیم آن را شکست دهیم اگر چه ما تلاش خود را می کنیم اما باید به واقعیت ها هم توجه کنیم.

هافبک پرسپولیس گفت: انتظار ما از هواداران بیشتر بود. فکر می کردیم که ورزشگاه را پر کنند اما آنها انگار این بازی را خیلی ساده می دانستند و تماشاگر زیادی به ورزشگاه نیامد. طرفداران ما باید بدانند هر بازی برای پرسپولیس مهم است و باید حضور پررنگی در ورزشگاه داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که خیلی ها از الان پرسپولیس را در لیگ قهرمانان، قهرمان می دانند، گفت: این یک تصور اشتباه است. ما هنوز یک بازی سخت مقابل السد داریم. بنابراین نمی توانیم خود را قهرمان لیگ قهرمانان بدانیم. اگر می خواهیم به این مهم دست پیدا کنیم باید تلاش کنیم تا بتوانیم به این موفقیت دست پیدا کنیم.

نعمتی در پایان خاطرنشان کرد: امروز که هواداران به ورزشگاه نیامدند اما امیدوارم روز سه شنبه حضور پررنگی در ورزشگاه داشته باشند تا بتوانیم با حمایت آنها به فینال لیگ قهرمانان دست پیدا کنیم.