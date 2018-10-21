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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۵

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی :

۲۲تن کالای قاچاق از ابتدای سال در خراسان رضوی امحاء شده است

۲۲تن کالای قاچاق از ابتدای سال در خراسان رضوی امحاء شده است

مشهد-دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت : براساس آمار موجود از ابتدای سال ۲۲ تن کالای قاچاق در استان به ارزش بیش از ۱۳ میلیارد ریال امحاء شده است.

به گزارش خبرنگارمهر، رسول فرزاد فر صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی هفت ماهه امسال ۲۲ تن و ۷۱۸ کیلوگرم کالای قاچاق در استان معدوم شده است که ارزش این کالاهای قاچاق ۱۳ میلیارد و۱۶۸ میلیون ریال برآورد شده است.

وی افزود: کالاهای مکشوفه قاچاق امحا شده نسبت به سال قبل از نظر وزنی ۶۳ درصد افزایش یافته است و از نظر ارزشی نیز ۲۲ درصد رشد را نشان می دهد.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی ادامه داد :این کالاها شامل انواع وسایل بهداشتی غیرمجاز قاچاق، تا لوازم آرایشی و مواد خوراکی و غذایی را شامل می شد که  آخرین عملیات امحا کالاهای قاچاق استان چند روز قبل بود که طی آن ۱۰ تن مواد خوراکی و میوه و سبزیجات قاچاق منهدم شد.

کد مطلب 4436388

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۰:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      میشه فقط سواری! یعنی شما در ۷ ماه بار یک وانت رو گرفتین؟

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