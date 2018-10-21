۲۲تن کالای قاچاق از ابتدای سال در خراسان رضوی امحاء شده است

به گزارش خبرنگارمهر، رسول فرزاد فر صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی هفت ماهه امسال ۲۲ تن و ۷۱۸ کیلوگرم کالای قاچاق در استان معدوم شده است که ارزش این کالاهای قاچاق ۱۳ میلیارد و۱۶۸ میلیون ریال برآورد شده است.

وی افزود: کالاهای مکشوفه قاچاق امحا شده نسبت به سال قبل از نظر وزنی ۶۳ درصد افزایش یافته است و از نظر ارزشی نیز ۲۲ درصد رشد را نشان می دهد.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی ادامه داد :این کالاها شامل انواع وسایل بهداشتی غیرمجاز قاچاق، تا لوازم آرایشی و مواد خوراکی و غذایی را شامل می شد که آخرین عملیات امحا کالاهای قاچاق استان چند روز قبل بود که طی آن ۱۰ تن مواد خوراکی و میوه و سبزیجات قاچاق منهدم شد.