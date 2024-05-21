خروج اتباع استرالیا و نیوزیلند از مستعمره طغیانی فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک‌تایمز، به‌دنبال تشدید تنش در کالدونیای جدید پس از تصویب قانونی استعماری جدید در این کشور، دولت‌های استرالیا و نیوزیلند، این دو کشور با اعزام هواپیما به این مستعمره فرانسه اقدام به تخلیه شهروندان خود کردند.

پِنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا تایید کرد که در بحبوبه ناآرامی‌های خشونت‌آمیز در کالدونیای جدید، دولت استرالیا با دریافت مجوز از مقامات فرانسوی با دو هواپیما اقدام به تخلیه اتباع خود از این مجمع‌الجزایر کرده است. این مستعمره فرانسه واقع در اقیانوس، مدت‌هاست که به‌دنبال استقلال از پاریس است.

وزارت خارجه استرالیا اعلام کرد که ۳۰۰ تبعه این کشور در کالدونیای جدید حضور دارند. نیوزیلند نیز اعلام کرده که با اعزام یک فروند هواپیما، اقدام به تخلیه ۵۰ تبعه خود از نومئا، پایتخت کالدونیای جدید کرده است.

در جریان ناآرامی‌ها در کالدونیای جدید که از هفته گذشته و پس از تصویب قانون جدید انتخاباتی در پاریس، شروع شده است، دست کم ۶ نفر کشته شده و صدها تن نیز زخمی شده‌اند. براساس قانون جدید، اتباع بیگانه نیز می‌توانند در انتخابات این کشور رای دهند! مطابق اعلام دفتر نمایندگی فرانسه در نومئا، تا امروز حدود ۲۷۰ نفر از جمعیت حدود ۲۷۰ هزار نفری این کشور، در درگیری‌های خیابانی بازداشت شده‌اند.

فرانسه بیش از یک هزار نیروی امنیتی به این کشور اعزام کرده و قصد دارد با هدف سرکوب ناآرامی و آنچه بازگرداندن نظم خوانده شده است، شمار دیگری نیروی امنیتی به نومئا اعزام کند.