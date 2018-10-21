پرداخت ۴۰ هزار فقره تسهیلات نوسازی بافت فرسوده در سال های اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ابوالقاسم رحیمیانارکی با اشاره به توافقی که میان سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی و وزارت راه و شهرسازی برای تخصیص منابع ویژه به پروژههای زیرمجموعه برنامه ملی بازآفرینی شهری به امضا رسید، افزود: مقرر شد برای تغییر چهره محدودههای فرسوده درون شهرها و همچنین ساماندهی بافتهای ناپایدار و حاشیه نشینی، اقدامات مالی لازم انجام بگیرد.
وی با بیان اینکه دولت براساس برنامه ملی بازآفرینی شهری، سه هدف را در دستور کار خود دارد گفت: هدف اول جلب مشارکت اجتماعی ساکنان بافتهای فرسوده برای همراهی با پروژههای ذیل بازآفرینی شهری است و هدف دوم که حلقه بعدی کار به حساب میآید ورود سرمایهگذاران و توسعهگرها به بافتهای فرسوده برای شروع پروژههای نوسازی است. سومین هدف پیشبینی شده در این برنامه ملی تامین سرانههای خدماتی و کاهش فقر و آسیبهای اجتماعی در بافتهای فرسوده است که با اجرای پروژههای دربرگیرنده این سه هدف، تلاش میشود چهره شهر و شاخصهای شهری و سکونتی در بافتهای فرسوده و مناطق محروم شهرها به سطح استاندارد ارتقاء پیدا کند.
رحیمیانارکی تصریح کرد: در قالب برنامه ملی بازآفرینی شهری قرار است سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده سراسر کشور نوسازی شود و همچنین محلههای موجود در بافتهای فرسوده نیز به لحاظ سرانه های خدماتی و کاربری مورد نیاز سکونت استاندارد، تغییر چهره پیدا کند.
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن با بیان اینکه این بانک در سال های اخیر بیش از ۴۰ هزار فقره وام نوسازی بافت فرسوده پرداخت کرده است، گفت: با اجرای توافقنامه و اختصاص بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به بانک ها در راستای حمایت ویژه مالی از برنامه ملی بازآفرینی شهری، امکان پرداخت تسهیلات نوسازی ارزان قیمت با نرخ سود تک رقمی فراهم خواهد شد.
رحیمی انارکی افزود: جزئیات تکالیف بانک ها در این چارچوب در روزهای آینده با برگزاری جلسات مشترک بین مدیران بانکها، سازمان برنامه و مسولان بانک مرکزی تعیین میشود که البته بانک عامل بخش مسکن در این مسیر آمادگی همکاری بیشتر با دولت و سرمایه گذاران ساختمانی و همچنین مالکان در بافتهای فرسوده برای تحقق اهداف برنامه ملی بازآفرینی شهری را دارد.
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