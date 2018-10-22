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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۹:۴۶

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان:

پروژه مرکز سوانح سوختگی سمنان ۵۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

پروژه مرکز سوانح سوختگی سمنان ۵۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

سمنان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بابیان اینکه پروژه مرکز سوانح سوختگی سمنان ۵۲درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: این مرکز در کنار غربالگری سرطان به‌زودی افتتاح می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، نوید دانایی در حاشیه بازدید شامگاه یکشنبه رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از پروژه‌های بهداشتی درمانی سمنان بابیان اینکه پروژه مرکز سوانح سوختگی و مرکز غربالگری سرطان ۵۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تأکید کرد: با ساخت این مراکز نیاز بیماران درون استان سمنان رفع می‌شود.

وی بابیان اینکه تکمیل این دو مرکز باعث می‌شود تا نیاز بیماران درون استان به اعزام برون‌استانی کاهش یابد، افزود: مرکز سوختگی و غربالگری در زمینی با زیربنای ۱۲ هزار مترمربع هفت سال پیش کلنگ زنی و در حال ساخت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت ۸۲ درصد از بیماران داخل استان مداوا می‌شدند، تأکید کرد: تا سال ۹۲ مجبور به اعزام ۱۲ درصد از بیماران بومی به خارج از استان بودیم که بیشتر درزمینهٔ سوختگی، جراحی و همچنین سرطان بودند که امروز خوشبختانه این میزان فقط به پنج درصد رسیده است.

دانایی، سوختگی را یکی از اعزام‌های شایع بیماران درون استان به استان‌های مجاور دانست و تاکید کرد: ساخت مرکز سوختگی قطعا میزان نیاز بیماران درون استان به مراکز درمانی استان‌های مجاور به خصوص مازندران را کاهش می‌دهد.

کد مطلب 4437547

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