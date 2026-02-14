لرستان رتبه اول تولید حبوبات کشور را دارد

نامدار صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولیدات زراعی و باغی لرستان، اظهار داشت: کل تولیدات باغی لرستان ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار تن در سال است.

تمرکز باغات لرستان در کانون‌های تولیدی

وی گفت: یکی از امتیازات خوبی که تولیدات باغی ما در استان لرستان دارد و می‌توانیم آن را به‌عنوان یک برند در لرستان به‌حساب آوریم، بحث تمرکز باغات در کانون‌های تولیدی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: به‌عنوان‌مثال در پلدختر باغات انجیر در یک جا تمرکز دارند، دو هزار و ۵۰۰ هکتار سطح باغات انجیر شهرستان پلدختر هست و سالانه حدود ۴۵ هزار تن انجیر در این شهرستان تولید می‌شود.

صیادی با اشاره به اینکه یکی از مزیت‌های خوبی که انجیر پلدختر دارد، بحث «زودرس» بودن آن است به‌طوری‌که یک ماه زودتر از بازارهای دنیا وارد بازار مصرف می‌شود، گفت: این امر یک مزیت بسیار خوب برای تولیدکنندگان ما به شمار می‌رود چرا که می‌توانند آن را باقیمت بالاتری به بازار عرضه کنند و سودآوری خوبی هم برای تولیدکنندگان دارد.

تولید دو میلیون و ۳۵۰ هزار تن محصولات زراعی

وی در ادامه سخنان خود به تولیدات زراعی و گیاهی لرستان اشاره کرد و گفت: این تولیدات عمدتاً شامل گندم، جو، انواع حبوبات، چغندرقند، سیب‌زمینی و... هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان میزان تولیدات این حوزه را حدود دو میلیون و ۳۵۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: از مهم‌ترین کالاهایی که در بخش کشاورزی و به‌خصوص زیربخش زراعی بحث تولید گندم است.

صیادی با بیان اینکه در سال گذشته میزان تولید گندم لرستان حدود ۵۴۰ هزار تن بود، ولی در سال زراعی جاری کل تولید گندم استان ۲۱۹ هزار تن بود.

کاهش بارندگی‌ها دلیل تولید پایین گندم در لرستان

وی با بیان اینکه کل خرید گندم ما در سال جاری ۲۱۹ هزار تن بود، گفت: دلیل کاهش تولید گندم در لرستان طی امسال نسبت به سال گذشته کاهش بارندگی‌ها بود به‌طوری‌که میزان بارش‌ها در استان ۴۰ درصد کاهش یافت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اینکه برای سال جاری ۴۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آبی استان به گندم آبی اختصاص پیدا کرد، گفت: ۲۲۵ هزار هکتار از اراضی دیم استان نیز برای کشت گندم دیم اختصاص پیدا کرد.

کشت هفت هزار و ۶۲۱ هکتار جو آبی

صیادی با تأکید بر اینکه هفت هزار و ۶۲۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آبی لرستان برای کشت جو اختصاص پیدا کرد، افزود: همچنین ۱۰۶ هزار هکتار از اراضی دیم استان برای کشت جو در نظر گرفته شد.

وی بیان داشت: امسال چهارهزار و ۶۰۳ هکتار از اراضی کشاورزی لرستان به کشت کلزا و هزار و ۱۰۰ هکتار کشت کاملینا و ۱۰۰ هکتار هم برای کشت گلرنگ اختصاص پیدا کرد.

تأمین ۸۰ هزار تن بذر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اینکه امیدواریم در سال زراعی آینده و مناسب‌بودن بارندگی‌ها شاهد رشد تولید در این حوزه باشیم، گفت: آنچه که نیاز بوده همکاران بنده در زیربخش تولیدات زراعی و گیاهی انجام بدهند، من فکر می‌کنم که به نحو مطلوبی انجام شده، چرا که در سالی که با ۴۰ درصد کاهش بارندگی مواجه بودیم، توانستیم ۲۴ هزار تن بذر از مزارع سطح استان خریداری کنیم و در فصل کاشت که اول مهر بود در اختیار کشاورزان قرار دهیم.

صیادی، تصریح کرد: اولین سالی بود که ۸۰ درصد کود موردنیاز کشاورزان عزیز در استان در فصل کاشت تأمین و در اختیارشان قرار گرفته شد.

وی گفت: کل نیاز کودی استان حدود ۱۰۱ هزار تن است که از این میزان ۸۰ هزار تن را تأمین و در اختیار کشاورزان قرار دادیم.

لرستان رتبه اول تولید حبوبات کشور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان این میزان کود را شامل انواع کود شیمیایی مانند اوره، فسفات و پتاس عنوان کرد.

صیادی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در بحث حبوبات لرستان رتبه اول کشور را دارد، گفت: در بحث نخود به‌تنهایی لرستان در رتبه دوم کشور قرار دارد.

وی بیان داشت: سالانه حدود ۴۷ هزار تن نخود در لرستان تولید می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: ۶۰ درصد از تولید نخود لرستان مربوط به شهرستان دلفان است.