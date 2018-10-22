ساختمانی که اکسیژن تولید می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، طرح اولیه استفانو بوئری معمار ایتالیایی از جنگل های عمودی اکنون در میلان، سوئیس، فرانسه و چین در حال اجرا است.

اکنون شرکت او قصد دارد یک جنگل شهری در ایتالیا بسازد. این طرح اولیه مربوط به بلوک های آپارتمانی است که در کنار رودخانه ساخته می شوند و مملو از گیاهان و درختان هستند.

این طرح اولیه قرار است در شمال ایتالیا ساخته شود. پروژه مذکور Ca delle Alzaie نام دارد و شامل ۳ بلوک آپارتمانی است که در ساحل رودخانه سیل ساخته می شوند. این پروژه در محل یک کارخانه تخریب شده، ساخته می شود. ساختمان ها ۷ طبقه هستند و در هر طبقه دوتا سه آپارتمان وجود دارد.

این ساختمان ها طوری احداث می شوند که مکان پنجره ها ایده آل باشد. به این ترتیب علاوه بر حفظ حریم خصوصی ساکنان، در مصرف انرژی نیز صرفه جویی می شود. پنجره های ساختمان در قسمت های شمال و جنوب قرار می گیرند. همچنین اطراف خانه ها مملو از گیاهان خواهد بود. هدف از کاشت این درخت ها پاکسازی هوا، جذب دی اکسید کربن و تولید اکسیژن است.

در نمای سه ساختمان ۱۲۰ درخت و ۴۰۰ بوته کاشته می شود. این میزان گل و گیاه می تواند سالانه ییش از ۲.۷ تن اکسیژن تولید کند.