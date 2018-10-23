برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در ۵۰ نقطه جمعیتی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صفدری ظهر امروز در نشست ستاد بزرگداشت مراسم یوم الله ۱۳ آبان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: تمامی تهمیدات لازم برای حضور پر شور مردم در راهپیمائی با شکوه یوم الله ۱۳ آبان انجام شده و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این مراسم در ۵۰ نقطه استان برگزار می شود.

وی افزود: مسئله استکبارستیزی جزء مبانی اساسی انقلاب اسلامی است و اگر به آن توجه نشود در واقع تابع قرآن نخواهیم بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان با اشاره به برگزاری این مراسم در مراکز شهرها و همچنین روستاها و دهستان های سراسر استان گفت: این راهپیمایی در زاهدان از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح از محل «میدان آزادی» آغاز و تا تقاطع خیابان آزادی و امام خمینی (ره) ادامه دارد.

وی با اشاره به ۴۰ سال خدمت و کار انقلابی در جمهوری اسلامی ادامه داد: مردم شیعه و سنی استان سیستان و بلوچستان قطعا با حضور خود در این راهپیمایی پاسخی محکم به ترامپ و یاوه گویان استکبار خواهند داد.