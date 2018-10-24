کنفدراسیون فوتبال آسیا برانکو ایوانکوویچ و پرسپولیس را جریمه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا آرای انضباطی خود را در ارتباط با اتفاقات تورنمنت های مختلف از جمله لیگ قهرمانان آسیا صادر کرده است.

برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس به خاطر اعتراض به داور بازی با الدحیل، علاوه بر محرومیت در بازی بعد (محروم از بازی رفت با السد که اعمال شده است) محکوم به پرداخت هزار دلار است و برای پرداخت آن ۳۰ روز فرصت دارد.

همچنین باشگاه پرسپولیس به خاطر عدم رعایت قوانین مربوط به دوپینگ و تکرار این اتفاق، از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا مبلغ ۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار جریمه شده است و باید این مبلغ را پرداخت کند.