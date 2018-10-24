کاشانی: امیدوارم بازیکنان بیشتری از پرسپولیس به تیم ملی دعوت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر کاشانی درباره تساوی تیم فوتبال پرسپولیس برابر السد در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا و صعود سرخپوشان به فینال، گفت: با صعود پرسپولیس غرور ملی را در کشور و حتی اقصی نقاط جهان احساس کردیم. امیدواریم این موفقیت تداوم یابد و بر قله قهرمانی آسیا بایستیم.

وی که با برنامه تهران ورزشی صحبت می کرد، ادامه داد: به مدیریت باشگاه تبریک می گویم. انسجامی که در اتخاذ تصمیمات و اجرای آن وجود داشت منجر به این عناوین شد. امیدوارم این موفقیت مقطعی نباشد و شاهد تداوم آن و پویایی فرهنگ جامعه باشیم.

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس درباره برانکو ایوانکوویچ تاکید کرد: برانکو مربی با دانش و بینشی است که حمایت کامل باشگاه و هواداران را دارد. برانکو قبلا در تیم ملی هم آزمایشش را پس داده بود. همانطور که گفتم امیدوارم این موفقیت ها مقطعی نباشد و فوتبال ما روند رو به رشدش را داشته باشد.

کاشانی در خصوص احتمال مغرور شدن پرسپولیس بعد از صعود به فینال، خاطرنشان کرد: بازیکنان پرسپولیس خودشان به این نتیجه رسیده اند که عضو یک باشگاه بزرگ هستند. فقط امیدوارم از پرسپولیس بازیکنان بیشتری به تیم ملی دعوت شوند. امیدوارم کمیته فنی فدراسیون فوتبال نظر بهتر و مثبت‌تری به بازیکنان داخلی از جمله بازیکنان پرسپولیس و استقلال داشته باشد چون این دو باشگاه در کورس پویایی فرهنگ جامعه قرار دارند.

وی همچنین درباره حضور مربیان خارجی در فوتبال ایران افزود: اگر برانکو خوب نبود که پرسپولیس از او استفاده نمی کرد. امیدوارم ما هم شرایطی فراهم کنیم تا از دانش، بینش و طرز برخورد مربیان خارجی در تعلیم مربیان داخلی استفاده کنیم و در آینده اندوخته های خودمان مورد مورد استفاده قرار بگیرد.