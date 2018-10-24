به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسن پور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح نظارتی تعزیرات حکومتی همدان در اربعین حسینی خبر داد و گفت: ۶۸ فقره پرونده تا ابتدای آبان ماه در این خصوص تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان بابیان اینکه از شروع طرح تاکنون ۶۸ فقره پرونده با محکومیت بیش از ۲۶۱ میلیون ریال تشکیل شده است، گفت: در این طرح تمام مجتمع‌های رفاهی و فروشگاه هایی که در مسیر تردد زائران قراردارند توسط گشت های تعزیرات حکومتی مورد بازرسی قرار گرفت.

وی بابیان اینکه ۲۹ اکیپ در بازرسی های مجموعه شرکت داشتند، گفت: در بازرسی های صورت گرفته تعداد ۱۱۸ واحد صنفی و مجتمع رفاهی بازرسی و ۶۸ فقره پرونده با محکومیت ۲۶۱ میلیون ریال تشکیل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان عنوان کرد: زائران در صورت مواجهه با گرانفروشی آژانس ها و یا فروشگاه ها در طول مسیر سفر می توانند شکایات خود را به تلفن گویای ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.