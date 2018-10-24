نمازخانه ۳۲ مجتمع خدماتی رفاهی همدان در ایام اربعین تجهیز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پناهنده پیش از ظهر چهارشنبه در نشست دبیران اقامه نماز شورای حمل و نقل استان با اشاره به اینکه تمامی مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی استان در مسیر تردد زائران حسینی به شکل شبانه روزی فعالیت دارند، اظهار داشت: زائران می‌توانند در صورت نیاز و مواقع اضطراری از فضاها و امکانات این مجتمع‌ها استفاده کنند.

وی بر پیگیری و نظارت بر کیفیت مساجد و نمازخانه های مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی تأکید کرد و گفت: باز بودن مساجد و نمازخانه های بین راهی در زمان اوقات شرعی و پخش اذان در تمامی مراکز در دستور کار قرار گرفته است.

پناهنده ادامه داد: با توجه به پذیرش قبول خدمات از سوی صاحبان مجتمع ها لازم است در این ایام توجه به خدمات رسانی بیشتر شود.

وی ابراز خرسندی کرد: خوشبختانه در سال های اخیر با توجه به بازرسی ها و نظارت های انجام شده اصلاحات و بازنگری هایی در مساجد و نمازخانه های بین راهی شده است.

مدیرکل راهداری استان همدان، تجهیز و آماده سازی مساجد و نمازخانه های بین راهی پایانه های مسافربری را از دیگر اقدامات انجام شده در ایام اربعین عنوان و خاطرنشان کرد: نظارت بر توقف اتوبوس های بین شهری در اوقات شرعی نماز برای خواندن نماز مسافران و زائران به ویژه نماز صبح و برخورد با رانندگان متخلف نیز در دستور کار است.

وی بر فضاسازی محیطی این اماکن مذهبی با روش های گوناگون تأکید و اضافه کرد: با تمهیدات اتخاذ شده مجتمع های خدماتی رفاهی با تمام توان آماده خدمات رسانی به زائران اباعبداله الحسین(ع) که از سراسر کشور به استان همدان سفر می کنند، خواهند بود.

دبیر ستاد اقامه نماز استان همدان نیز در این نشست با اشاره به اینکه راهپیمایی اربعین حسینی حرکتی کاملا دینی دارد، اظهار داشت: این حرکت عظیم و حماسی به معنای واقعی و ذاتی مذهبی و دینی است.

حجت الاسلام سیدمرتضی حسنی حلم افزود: این حرکت نه حرکتی سیاحتی و گردشگری و نه حرکتی اقتصادی و سیاسی است، بلکه با عبودیت به معنای واقعی آمیخته شده است و تنها دین باوران آن را درک می کنند.

وی ادامه داد: در این ایام، نماز جایگاه خاصی دارد و در این بین ما وظیفه داریم آنچه در توان است برای ارائه خدمات بهتر در زمینه تجهیز، ساماندهی و در اختیار دادن نمازخانه ها برای زوار اربعین انجام دهیم.

