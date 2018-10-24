علی اصغر احمدی دبیرکل حزب همبستگی ایران اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که گفت، «من در دولت، اختیار تغییر منشی خود را نیز ندارم»، اظهار داشت:دولت اعم از رئیس جمهور، معاونین، وزرا و استانداران را یک مجموعه واحد می دانم؛ باید میان همه اجزای دولت -دولت روحانی یا دیگر دولت ها- همخوانی وجود داشته باشد.

احمدی اضافه کرد: میان همه عوامل دولت باید آنقدری مقبولیت و مفاهمه مشترک وجود داشته باشد که چنین اظهار نظرهایی -اشاره به اظهارات جهانگیری- روی افکار عمومی تاثیر منفی باقی نگذارد.

دبیرکل حزب همبستگی ایران اسلامی افزود: من کاری به اظهارات جهانگیری ندارم اما اگر در جایی، کاری به من بسپارند اما احساس کنم به تناسب مسئولیت ها، اختیارات ندارم، حتما برای خود تجدید نظر خواهم کرد؛ این تجدید نظر می تواند گزینه استعفا را هم دربربگیرد.