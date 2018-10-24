ورود استاندار البرز به موضوع بازسازی کاخ مروارید و باغ سیب

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز، محمدعلی نجفی استاندار البرز با همراهی فخر الدین صابری مدیرکل میراث فرهنگی این استان و معاونان اداره کل میراث فرهنگی البرز از بخش های مختلف کاخ مروارید بازدید به عمل آورد.

نجفی در این بازدید با بیان این که بازسازی کامل کاخ مروارید به حدود 60 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، گفت: «سال گذشته و در جریان بازدید رئیس سازمان میراث فرهنگی از این کاخ، بخشی از آن تأمین شده و امسال نیز با تأمین بخشی دیگری از اعتبار درصدد تسریع بازسازی هستیم.»

وی افزود: «احیای باغ سیب مهرشهر و بازسازی کاخ مروارید به‌عنوان مطالبه مردمی با جدیت دنبال می‌شود.»