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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۲۴

ورود استاندار البرز به موضوع بازسازی کاخ مروارید و باغ سیب

ورود استاندار البرز به موضوع بازسازی کاخ مروارید و باغ سیب

استاندار البرز از کاخ مروارید کرج بازدید کرد و گفت: احیای باغ سیب مهرشهر و بازسازی کاخ مروارید به‌عنوان مطالبه مردمی با جدیت دنبال می‌شود.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز، محمدعلی نجفی استاندار البرز با همراهی فخر الدین صابری مدیرکل میراث فرهنگی این استان و معاونان اداره کل میراث فرهنگی البرز از بخش های مختلف کاخ مروارید بازدید به عمل آورد.

نجفی در این بازدید با بیان این که بازسازی کامل کاخ مروارید به حدود 60 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، گفت: «سال گذشته و در جریان بازدید رئیس سازمان میراث فرهنگی از این کاخ، بخشی از آن تأمین شده و امسال نیز با تأمین بخشی دیگری از اعتبار درصدد تسریع بازسازی هستیم.»

وی افزود: «احیای باغ سیب مهرشهر و بازسازی کاخ مروارید به‌عنوان مطالبه مردمی با جدیت دنبال می‌شود.»

کد مطلب 4440306
فاطمه کریمی

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    نظرات

    • ایرانی IR ۱۳:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      آفرین آقای نجفی.

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