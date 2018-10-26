۴ آبان ۱۳۹۷، ۲۱:۵۵

در واکنش به سفر نتانیاهو به عمان؛

قاسمی: صهیونیست ها در پی ایجاد اختلاف میان کشورهای مسلمان هستند

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: رژیم صهیونیستی در پی ایجاد اختلاف میان کشورهای مسلمان و سرپوش نهادن به کشتار مردم فلسطین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران پیرامون سفر نخست وزیر رژیم اشغالگر صیهونیستی به عمان ضمن انتقاد از این سفر گفت: از نظر ما کشورهای اسلامی منطقه نباید تحت فشار کاخ سفید به رژیم غاصب صهیونیستی فضای تحرک برای ایجاد مصائب و مشکلات جدید در منطقه دهند. بی شک این رژیم در پی ایجاد اختلاف میان کشورهای مسلمان و سر پوش نهادن بر ۷۰ سال غصب و تجاوز و کشتار مردم مظلوم فلسطین است.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین اظهار داشت: به نظر می رسد از آغاز دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ لابی صهیونیستی در کاخ سفید و دولت آمریکا بیش از پیش در جهت منافع غیر مشروع رژیم صهیونیستی و فشار بر کشورهای اسلامی برای عادی سازی مناسبات دیپلماتیک با غاصبان قبله اول مسلمین فعال شده اند.

قاسمی خاطر نشان کرد: تاریخ و تجربه نشان می دهد عقب نشینی و تن دادن به خواسته های نامشروع آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی، آنها را برای فشار و پیشروی بیشتر در منطقه و نادیده گرفتن حقوق مسلم و بحق ملت فلسطین جسورتر می کند.

جواد بخشی الموتی

