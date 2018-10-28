به گزارش خبرگزاری مهر، پویش «بدسرپرست تنهاتر است» قصد دارد با دعوت از عکاسان سراسر کشور در فاصله سالروز وقوع زلزله تا روز جهانی منع خشونت علیه کودکان یعنی ۲۱ تا ۲۸ آبان ماه ۹۷، نمایشگاه و مسابقه عکسی را با موضوع کودکان و زلزله کرمانشاه با عنوان «آرزوهای خط‌خطی» برگزار کند.

میلاد بهشتی دبیر اجرایی نمایشگاه درباره اهداف برگزاری این مسابقه گفت: در بحران‌های طبیعی و اجتماعی، کودکان که توان کمی در دفاع و محافظت از خود دارند، بسیار آسیب‌پذیر و نیازمند توجه بیشتر هستند. در زلزله سال گذشته استان کرمانشاه، مردم به‌ خصوص کودکان علاوه بر خسارات متعدد، از جنبه‌های مختلف روحی، روانی و جسمی بسیار آسیب دیدند. همزمانی سالگرد زلزله کرمانشاه و روز جهانی منع خشونت علیه کودکان، فرصت مناسبی برای مطرح کردن آسیب‌هایی است که روح، روان جسم و آینده کودکان را به مخاطره می‌اندازد.

وی با اشاره به سفر اصحاب رسانه به سرپل ذهاب همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید گفت: در مدت یک سال گذشته زلزله و پس‌لرزه‌های مداوم در استان کرمانشاه باعث ترس و اضطراب کودکان آن منطقه شده است و این وظیفه بر دوش مسئولان، نیکوکاران و فعالان اجتماعی سنگینی می‌کند که در بحران‌ها و سوانح طبیعی نگاه ویژه و برنامه‌ریزی مناسبی برای کمک به کودکان داشته باشند.

به گفته بهشتی این نمایشگاه عکس، در کنار مجموعه برنامه‌های دیگری که در باغ‌موزه قصر تهران به ‌منظور تکمیل ساختمان نیمه‌کاره دبستانی در روستای شنقال خالدی سرپل ذهاب تدارک دیده‌ شده، برگزار می‌شود و تمامی عواید آن به همین منظور اختصاص می‌یابد.

عکاسان علاقه‌مند به شرکت در این مسابقه و نمایشگاه تا ۱۲ آبان فرصت دارند آثار خود را به نشانی childrenb۹۷@gmail.com ارسال کنند.

هر عکاس می‌تواند با ۱۰ تک عکس در این نمایشگاه شرکت کند و آثار راه‌یافته به بخش مسابقه در قالب نمایشگاهی در نگارخانه باغ‌موزه قصر تهران روی دیوار خواهد رفت. برگزیدگان نیز در مراسم اختتامیه ۲۸ آبان، همزمان با «روز جهانی منع خشونت علیه کودکان» طی مراسمی در باغ‌موزه قصر معرفی خواهند شد.