کاهش تصادفات فوتی و جرحی در اربعین امسال/افزایش ۱۰ درصدی تردد

سردار محمدحسین حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: توسعه و ‌بهبود زیرساخت ها موجب کاهش حوادث ترافیکی اربعین شده است. لذا تاکید می کنیم بهبود وضعیت جاده ها و ‌زیر ساخت ها هم در آینده می تواند از ایجاد مشکلات ترافیکی پیشگیری کند.

وی مهمترین دغدغه پلیس راهور را آمادگی برای بازگشت زائران و تامین اتوبوس های مورد نیاز آنها دانست و گفت: در صورت افزایش بار ترافیکی محور مهران به ایلام یکطرفه می شود و محور جایگزین ملکشاهی خواهد بود.

رییس پلیس راه راهور ناجا یکی از مشکلات زائران را بعضا افزایش دریافتی اتوبوس ها دانست و افزود: مسوولیت این امر با سازمان راهداری است و ناظر آنهم سازمان تعزیرات است که امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته شاهد چنین تخلفاتی نباشیم.

وی در خصوص تخلفات ترافیکی رانندگان اتوبوس ها نیز گفت: برابر دستورالعمل صادره ماموران پلیس راه به طور جدی با تخلفات رانندگان اتوبوس ها برخورد می کنند در عین حال شهروندان نیز می توانند از طریق شماره پیامک ۱۱۰۱۲۰ هرگونه تخلف ناوگان حمل و نقل عمومی را اطلاع دهند.

رییس پلیس راه راهور ناجا به مهمترین علل تصادفات اربعین امسال اشاره کرد و گفت: خستگی و خواب آلودگی مهمترین علل تصادفات اربعین بوده است که در دور بازگشت زائران که هم اکنون آغاز شده است این امر را بیشتر شاهدیم. چرا که مسیر راهپیمایی اربعین طولانی بوده و زائران استراحت لازم را نداشته اند و هنگام رانندگی دچار خواب آلودگی می شوند.

حمیدی افزود: اکیدا توصیه می کنیم زائران پیش از آغاز بازگشت استراحت کرده و در طول مسیر نیز در استراحتگاه ها توقف کنند تا دچار حادثه نشوند.

وی با اشاره به این که ماموران پلیس راهور برای استفاده حداکثری از سطح معابر خودروهای زائرانی که در محل های نامناسب پارک کرده بودند را طی روزهای گذشته جابجا کرده و به پارکینگ منتقل کرده اند افزود: زائران در صورتی که در بازگشت مشاهده کردند خودرو آنها منتقل شده است می توانند از طریق تماس با شماره های ۱۲۰ و ۱۱۰ از محل انتقال خودروهای خود مطلع شوند.

رییس پلیس راه راهور ناجا با بیان این که بیش از یک میلیون یکصد هزار نفر از مرز مهران خارج شده اند گفت: تردد این میزان زائر برای یک مرز که جمعیت شهر آن ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر است واقعا عدد قابل توجهی است که این امر نشان از تلاش همه دستگاه های اجرایی کشور دارد.

وی در خصوص خودروهای کاپوتاژ شده که از مرز مهران به عراق رفتند گفت: حدود ۴۰۰۰ دستگاه خودرو و اتوبوس کاپوتاژ شدند که از این میزان ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس و مابقی سواری بوده است که به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها در کشور عراق بیش از این میزان امکان کاپوتاژ نبود.

رییس پلیس راه راهور ناجا با اشاره به تعطیلات پایان هفته نیز گفت: طرح ویژه ترافیکی برای تعطیلات پایان هفته برنامه ریزی شده است که جزئیات آن اعلام می شود.

