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مجله مهر: جمعی از خبرنگاران ایرانی در قالب یک گروه رسانه‌ای، سفر اربعینی خود را از ۶ صفر و از مرز شلمچه و استان بصره عراق شروع کرده و پس از گذر از استان ذی‌قار و شهرهای سوق‌الشیوخ و ناصریه به استان المثنی رفته و از مسیر پیاده‌روی در شهرهای سماوه و الخضر نیز بازدید کرد.

در فاصله یک هفته مانده به اربعین، این گروه رسانه‌ای به استان قادسیه در جنوب عراق نیز رفت و از شهرهای دیوانیه، سومر، عفک و الحمزه و منطقه حی‌الرمضان بازدید کرد. حی‌الرمضان نقطه‌ای است که در آن زوار دو دسته می‌شوند؛ دسته‌ای به سوی نجف می‌روند و دسته‌ای به سمت کربلا.

سپس مسیر این کاروان رسانه‌ای به سمت استان بابل و شهرهای القاسم و حله و از آنجا به سمت کربلا ختم شد. خلاصه‌ای از این سفر در قالب یک گزارش تلویزیونی که توسط زهرا چخماقی آماده شده می‌بینید.

کد مطلب 4444619
پیمان نعیمی
  1. فیلم
  2. فرهنگ و اندیشه
۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۰۱

ویدئومهر؛

همراه با کاروان "به افق اربعین" از بصره تا کربلا

همراه با کاروان "به افق اربعین" از بصره تا کربلا

یک گروه رسانه‌ای ایرانی در سفری دوهفته‌ای از جنوب عراق تا کربلا همراهی با زوار پیاده عراقی را تجربه کرد. زهرا چخماقی خبرنگار صداوسیما گزارشی از پیاده‌روی اربعین در جنوب عراق تنظیم کرده است.

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