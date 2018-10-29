همراه با کاروان "به افق اربعین" از بصره تا کربلا

مجله مهر: جمعی از خبرنگاران ایرانی در قالب یک گروه رسانه‌ای، سفر اربعینی خود را از ۶ صفر و از مرز شلمچه و استان بصره عراق شروع کرده و پس از گذر از استان ذی‌قار و شهرهای سوق‌الشیوخ و ناصریه به استان المثنی رفته و از مسیر پیاده‌روی در شهرهای سماوه و الخضر نیز بازدید کرد.

در فاصله یک هفته مانده به اربعین، این گروه رسانه‌ای به استان قادسیه در جنوب عراق نیز رفت و از شهرهای دیوانیه، سومر، عفک و الحمزه و منطقه حی‌الرمضان بازدید کرد. حی‌الرمضان نقطه‌ای است که در آن زوار دو دسته می‌شوند؛ دسته‌ای به سوی نجف می‌روند و دسته‌ای به سمت کربلا.

سپس مسیر این کاروان رسانه‌ای به سمت استان بابل و شهرهای القاسم و حله و از آنجا به سمت کربلا ختم شد. خلاصه‌ای از این سفر در قالب یک گزارش تلویزیونی که توسط زهرا چخماقی آماده شده می‌بینید.