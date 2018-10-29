دریافت 15 MB کد مطلب 4445169 https://mehrnews.com/xMNpL ۷ آبان ۱۳۹۷، ۲۲:۳۷ کد مطلب 4445169 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۷ آبان ۱۳۹۷، ۲۲:۳۷ به مناسبت شب اربعین: مسافرای اربعین رسیدن بعد یه عالمه بلا و درد و غم کشیدن / پاشو داداش مسافرای اربعین رسیدن کپی شد مطالب مرتبط «مگه یادم میره من بودم و چشمای گریون» مسیر نجف به کربلا یک طرفه شد/ اجتماع میلیونی اربعینیها در کربلا سخنان وحدتآمیز بزرگ یکی از عشیرههای عراق در عمود ۹۹۰ «من زینبم از صحنه های جنگ اومدم ...» برچسبها اربعین حسینی کربلای معلی اربعین 97 پیادهروی اربعین
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