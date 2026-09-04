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کد مطلب 6937476
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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۱

تصاویری از محل شهادت ۵ هموطن در مراسم عروسی در سیریک

تصاویری از محل شهادت ۵ هموطن در مراسم عروسی در سیریک

در پی حمله موشکی آمریکا به یک مراسم عروسی در سیریک ۵ نفر از هم وطنان به شهادت رسیدند.

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