دریافت 26 MB کد مطلب 6937476 https://mehrnews.com/x3cYr9 ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۱ کد مطلب 6937476 فیلم استان ها فیلم استان ها ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۱ تصاویری از محل شهادت ۵ هموطن در مراسم عروسی در سیریک در پی حمله موشکی آمریکا به یک مراسم عروسی در سیریک ۵ نفر از هم وطنان به شهادت رسیدند. کپی شد مطالب مرتبط بازدید خبرنگاران خارجی از محل جنایت حمله آمریکا به عروسی در کوهستک هدیه عروسی آمریکایی تصاویری از آخرین جشن تولد شهید ۴ ساله کوهستک حدیثی آیه ای چیزی بخون مادر… افشاگری نظامیان آمریکایی درباره هدف قرار دادن تأسیسات غیرنظامی ایران بغض و خونخواهی مردم برای انتقام خون شهیدان سیریک برچسبها سیریک.هرمزگان شهرستان سیریک حمله به ایران ایالات متحده امریکا حمله موشکی
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