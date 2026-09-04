دریافت 4 MB کد مطلب 6937484 https://mehrnews.com/x3cYrk ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۶ کد مطلب 6937484 فیلم استان ها فیلم استان ها ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۶ تصاویری از آخرین جشن تولد شهید ۴ ساله کوهستک امیر محمد کریمی خردسال ۴ ساله ای است که طی حمله رژیم جنایتکار آمریکا به یک مراسم عروسی کوهستک سیریک به شهادت رسید. کپی شد مطالب مرتبط بازدید خبرنگاران خارجی از محل جنایت حمله آمریکا به عروسی در کوهستک تصاویری از محل شهادت ۵ هموطن در مراسم عروسی در سیریک افشاگری نظامیان آمریکایی درباره هدف قرار دادن تأسیسات غیرنظامی ایران هدیه عروسی آمریکایی نظر کارشناس نظامی به موشک آمریکایی مورد اصابت در مراسم عروسی کوهستک حدیثی آیه ای چیزی بخون مادر… برچسبها سیریک.هرمزگان شهرستان سیریک شهید حمله به ایران
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