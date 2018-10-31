به گزارش خبرنگار مهر، چند ماه قبل بود که عربستان و امارات در اقدامی عجیب، کنفدراسیون فوتبال جنوب غرب آسیا را تشکیل دادند و کشورهایی مثل بحرین، عربستان، امارات، هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، مالدیو و نپال به عضویت آن در آمدند. این کنفدراسیون حتی عادل عزت عربستانی را به عنوان رئیس خود انتخاب کرد تا اهداف خود (از جمله رسیدن به صندلی ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا) را دنبال کند. با این حال این کنفدراسیون روز گذشته با کنار کشیدن هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، مالدیو و نپال رسما منحل شد تا عربستانی ها شکست بزرگی را در ورزش آسیا تجربه کنند.

خوشحال ترین کشور از انحلال این کنفدراسیون قطر است. قطری ها که مدت هاست از نظر سیاسی از سوی عربستان و امارات تحت فشار هستند، با به قدرت رسیدن کنفدراسیون غرب آسیا ممکن بود شرایط بدتری را در ورزش و قبل از جام جهانی ۲۰۲۲ تجربه کنند.

روزنامه «الرایه» قطر در گزارشی به تشریح دلایل انحلال این کنفدراسیون پرداخته است که این دلایل به شرح زیر اعلام شده است:

۱- طبق اعلام یک منبع آگاه در کنفدراسیون فوتبال آسیا، هندوستان و دیگر کشورها از نیت کثیف تشکیل این کنفدراسیون توسط عربستان، بحرین و امارات باخبر و متوجه شدند یکی از مسائلی که این کنفدراسیون دنبال می کند، تضعیف میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است.

۲- دلیل دوم ارتباط مستقیمی با قطر ندارد ولی سه کشور عربستان، امارات و بحرین برای انتخابات بعدی کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه داشتند. طبق اعلام یک منبع آگاه در کنفدراسیون فوتبال آسیا، عادل عزت رئیس کنفدراسیون جنوب غرب آسیا قصد داشت با شیخ سلمان رئیس فعلی AFC برای این انتخابات رقابت کند و دلیل کنار رفتن هند و دیگر کشورها از کنفدراسیون جنوب غرب آسیا همین مسئله بوده است.

این منبع آگاه به روزنامه الرایه گفته است: «شیخ سلمان از هندوستان و دیگر کشورها خواسته است از این کنفدراسیون جدید کنار بکشند و همین موضوع ضربه سنگینی به ترکی آل شیخ (رئیس هیات ورزش عربستان) که قصد داشت عادل عزت را رئیس AFC کند، زده است. همچنین یک جلسه با حضور روسای فدراسیونهای کویت، عربستان و بحرین برای تایید عادل عزت در برابر شیخ سلمان تشکیل شد. بعضی از خبرگزاری ها و سایت های خارجی اعلام کرده اند که هند و پاکستان تاکید داشته اند عادل عزت نمی تواند در AFC ریاست کند. این مسائل تایید کننده نامزدی سلمان بن ابراهیم برای ریاست AFC و ادامه کارش در این کنفدراسیون است. این ضربه جدید و سنگینی به دولت های حصار (عربستان، امارات و بحرین) است. »

به گزارش خبرنگار مهر، باتوجه به مشکلاتی که بین ایران و عربستان وجود دارد، بدون شک انحلال کنفدراسیون جنوب غرب آسیا می تواند علاوه بر قطر خبر خوبی برای مسئولان فوتبال و ورزش ایران باشد. در صورتی که عادل عزت عربستانی با حمایت این کنفدراسیون تازه تاسیس برای ریاست AFC اقدام می کرد و می توانست صندلی ریاست نفر اول فوتبال آسیا را به عربستانی ها برساند، مشکلات شدیدتری برای کشورهایی مثل قطر و ایران پیش می آمد و می توانست آینده فوتبال کشورمان را تحت تاثیر قرار بدهد.