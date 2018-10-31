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۹ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۵۲

با هدف کشف هنرمندان جوان؛

آکادمی پورناظری فراخوان داد/ حمایت از استعدادهای درخشان

آکادمی پورناظری فراخوان داد/ حمایت از استعدادهای درخشان

آکادمی موسیقی پورناظری نخستین دوره فراخوان ملی حمایت از استعدادهای درخشان را با هدف کشف هنرمندان حوزه های مختلف موسیقی منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره فراخوان ملی حمایت از استعدادهای درخشان موسیقی به‌منظور کشف نوازندگان، خوانندگان و آهنگسازان، توسط آکادمی موسیقی پورناظری برگزار خواهد شد. داوطلبان این آزمون می‌توانند از تاریخ  نهم تا بیستم آبان سال ۹۷ در سامانه این آکادمی ثبت‌نام کنند.

بعد از تکمیل فرایندِ ثبت‌نام، داوطلبان بر اساس سن و رشته‌ دسته‌بندی شده، در سه مرحله توسط  هیات داوران متشکل از هنرمندان برجسته موسیقی به اجرای قطعه‌ می‌پردازند. این در حالی است که در هر رشته یک نفر به عنوان برگزیده‌ مرحله سومِ این فراخوان، انتخاب و توسط آکادمی‌ پورناظری برای آموزش‌های موسیقی بورسیه خواهند شد و در گام‌های بعدی از آنان جهت تولید و اجرای اثر حمایت می‌شود.

افرادی که ۲ مرحله از این سه آزمون را با موفقیت بگذرانند، شامل تسهیلاتی برای حضور در کلاس‌های این آکادمی خواهند شد.  

کد مطلب 4446209
علیرضا سعیدی

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