آکادمی پورناظری فراخوان داد/ حمایت از استعدادهای درخشان

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره فراخوان ملی حمایت از استعدادهای درخشان موسیقی بهمنظور کشف نوازندگان، خوانندگان و آهنگسازان، توسط آکادمی موسیقی پورناظری برگزار خواهد شد. داوطلبان این آزمون میتوانند از تاریخ نهم تا بیستم آبان سال ۹۷ در سامانه این آکادمی ثبتنام کنند.
بعد از تکمیل فرایندِ ثبتنام، داوطلبان بر اساس سن و رشته دستهبندی شده، در سه مرحله توسط هیات داوران متشکل از هنرمندان برجسته موسیقی به اجرای قطعه میپردازند. این در حالی است که در هر رشته یک نفر به عنوان برگزیده مرحله سومِ این فراخوان، انتخاب و توسط آکادمی پورناظری برای آموزشهای موسیقی بورسیه خواهند شد و در گامهای بعدی از آنان جهت تولید و اجرای اثر حمایت میشود.
افرادی که ۲ مرحله از این سه آزمون را با موفقیت بگذرانند، شامل تسهیلاتی برای حضور در کلاسهای این آکادمی خواهند شد.
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