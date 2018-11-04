اولویت های پژوهشی طرح اعتلای علوم انسانی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻋﺘﻼی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تدوین شده که این طرح ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ، راﻫﺒﺮدی، ﮐﺎرﺑﺮدی و مسئله ﻣﺪار، ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺤﻮرﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺑﻮﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ارزش ﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.

از سوی این پژوهشگاه دومین فراخوان اولویت های پژوهشی طرح اعتلای علوم انسانی برای دانشگاهیان اعلام شد که در این فراخوان ۶ مسئله کلان مطرح شده است.

همچنین برای کاربردی سازی ۶ مسئله ارائه شده، ۴۰ عنوان جزئی پژوهشی نیز تدوین و مطرح شده است.

نسبت علوم انسانی با دین و فرهنگ جامعه، نسبت علوم انسانی با برنامه های پیشرفت توسعه، نسبت علوم انسانی جدید با قدرت ملی و بین المللی، نسبت علوم انسانی با صنعت، تجارت و فناوری، نسبت علوم انسانی با نهادهای اجرایی و نسبت بین تحصیل، مهارت و اشتغال و دانش آموختگان علوم انسانی ۶ مسئله محوری طرح های پژوهشی آماده پذیرش پیشنهاد اجرا طرح اعتلای علوم انسانی است.