واجدان شرایط شرکت درانتخابات نماینده مدیران مسئول مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهر سیدعلاءالدین ظهوریان دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات با اشاره به برگزاری انتخابات نماینده مدیران مسئول در این هیئت در ۲۷ آبان ماه جاری گفت: با عنایت به تبصره ۴ ماده ۳۳ آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات، واجدان شرایط شرکت در انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات مشخص شدند.

به گفته دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات، مدیران مسئول از شنبه ۱۲ آبان می توانند با مراجعه به پنل کاربری خود در سامانه جامع رسانه های کشور به نشانی (E-rasaneh.ir) وضعیت خود را مشاهده کنند.

ظهوریان اضافه کرد: مدیران مسئولی که واجد شرایط شرکت در انتخابات نیستند، در صورت داشتن مستندات لازم (اعلام وصول برای نشریات مکتوب و فعالیت مستمر برای پایگاههای خبری) تا ۲۲ آبان فرصت دارند نسبت به رفع نواقص، اقدام و با شماره تلفن های ۸۴۰۹۵۱۸۶ (برای نشریات مکتوب) و ۸۴۰۹۵۲۴۸ (برای پایگاههای خبری) اقدام کنند.

بر اساس این گزارش مطابق تبصره ۴ ماده ۳۳ آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات، مدیران مسئولی که انتشار رسانه آنها به دلیل حکم قطعی دادگاه و یا ماده ۱۶ قانون مطبوعات، توسط هیئت نظارت بر مطبوعات، لغو نشده باشد، و همچنین رسانه آنها مطابق ترتیب انتشار مندرج در پروانه صادره از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات، به طور منظم منتشر شده باشد، می توانند در انتخابات شرکت کنند.