ملت ایران پرچمدار مقابله با استکبار/کشور نیازمند مدیریت جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدکاظم مدرسی پیش از ظهر امروز در جمع راهپیمایان ۱۳ آبان در میدان امیرچخماق یزد با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدای دانش‌آموز سال ۵۷ و دانشجویانی که لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر کردند، اظهار داشت: ۱۳ آبان نماد استکبارستیزی ملت ایران است، ملتی که به مبارزه با فرهنگ زشت سلطه‌گری پرداخت و در مقابل کسانی ایستاد که به خاطر روحیه استکباری خود در مقابل حق ایستادند.

وی با بیان اینکه استکبار یک واژه قرآنی است و به افراد و گروه‌هایی اطلاق می‌شود که قصد دخالت در امور دیگران را دارند، افزود: استکبار، عامل استعمارگری در سطح دنیای کنونی است و امروز مظهر این استعمارگری، آمریکای جنایتکار است زیرا خود را برتر از سایر کشورها می‌داند.

مدرسی خاطرنشان کرد: امروز استکبارستیزی برای مردم ما به عنوان یک فرهنگ نهادینه شده و ۴۰ سال است که ملت ایران بر اساس آموزه‌های خود از امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، فرهنگ استکبارستیزی را به عنوان یک راهبرد روشن در نظر گرفته اند.

امام جمعه محمدآباد یزد بیان کرد: کشور ما در سایه استکبارستیزی توانست به موفقیت‌هایی برسد که از آن جمله می‌توان به استقلاب سیاسی هم در حوزه داخلی و هم در حوزه خارجی اشاره کرد و این استقلال، استقلاب نظامی، فرهنگی و علمی را نیز به دنبال داشت.

وی عنوان کرد: امروز به برکت بهره‌مندی ایران از روحیه استکبارستیزی، انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران یک الگو برای منطقه هستند و در شرایطی که کشورهای منطقه، نگاه خود را در عرصه‌های مختلف با نگاه مستکبران تقسیم کرده‌اند، کشور ما در همه عرصه‌ها استقلال خود را حفظ کرده و زیر بار ظلم و ستم مستکبران نرفته است.

مدرسی از مهم‌ترین دستاوردهای استکبارستیزی ایران طی ۴۰ سال گذشته را اقتدار منطقه‌ای و گسترش نفوذ قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دیگر خواند و یادآور شد: از دیگر دستاوردهای استکبارستیزی ایران این است که نظام استکباری را در دنیا با چالش مواجه کرده و به واسطه به هم ریختن هیمنه آمریکا، امروز می‌بینیم که آمریکا با مشکلات بسیاری در دنیا مواجه شده و اقتدار خود را از دست داده است.

رئیس حوزه علمیه یزد، دستیابی به استقلال علمی و اقتدار علمی را نیز از دستاوردهای استکبارستیزی خواند و ادامه داد: تجربه تاریخی نشان می‌دهد که مستکبران هرگز به کشورهای دیگر اجازه بهره‌برداری از علوم را نمی‌دادند اما کشور ما در سایه استقلال به علم و دستاوردهای علمی دست یافته و به واسطه همین امر، دشمن امروز مقهور قدرت علمی و نظامی ایران است.

وی از ملت ایران به عنوان پرچمداران مقابله با استکبار یاد کرد و افزود: اولین وظیفه ما برای ادامه این راه و عبور از ۴۰ سالگی انقلاب، اتحاد و انسجام ملی است و این مهم عامل اساسی برای پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی است.

مدرسی اظهار داشت: دومین وظیفه ما در برابر استکبار، حفظ اعتماد به نفس است و همانگونه که در جنگ تحمیلی توانستیم با اعتماد به نفس پیروز شویم، باید بتوانیم این سرمایه را در شرایط امروز جامعه نیز تقویت کنیم.

امام جمعه بخش مرکزی یزد یادآور شد: امروز همچنین برای تداوم مقابله با استکبار جهانی نیاز به حضور و فعالیت مدیرانی کارآمد، جهادی، سالم، جوان و خلاق داریم که این مهم از ضرورت‌های جامعه امروز ما است.