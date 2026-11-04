به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت‌الله اسماعیلی صبح چهارشنبه در آیین نواختن زنگ استکبارستیزی که به مناسبت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، در مدرسه امام جواد(ع) گرمسار برگزار شد، از حضور مردم متدین این شهرستان در حماسه شب‌های اقتدار و همچنین راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان قدردانی کرد.

وی با اشاره به اینکه استکبارستیزی از اهداف و آرمان‌های امام خمینی(ره) در جریان پیروزی انقلاب اسلامی بود، اظهار کرد: این رویکرد امروز به الگویی برای بسیاری از کشورهای منطقه و جهان تبدیل شده است.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه دشمنی آمریکا، رژیم صهیونیستی و مستکبران جهان با ایران اسلامی ریشه در همین روحیه استقلال‌طلبی و استکبارستیزی دارد، افزود: ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های مستکبر، از اصول اساسی انقلاب اسلامی است.

اسماعیلی خطاب به دانش‌آموزان با تأکید بر اینکه هیچ انسانی زورگویی را نمی‌پذیرد، گفت: امروز آمریکا نماد زورگویی در جهان است و ۱۳ آبان روزی است که ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی و زورگویی این کشور ایستادگی کرد.

وی با بیان اینکه مردم ایران بارها نشان داده‌اند زیر بار ظلم و سلطه مستکبران نمی‌روند، تصریح کرد: استقلال و آزادی از شعارهای محوری انقلاب اسلامی بود و قدرت‌های غربی هرگز پذیرای این رویکرد و استقلال‌طلبی ملت ایران نبوده‌اند.

امام جمعه گرمسار همچنین با گرامیداشت ایام فاطمیه، حضرت فاطمه زهرا(س) را الگویی برجسته برای نوجوانان و جوانان مسلمان دانست و تأکید کرد: باید با تأسی به سیره و منش آن حضرت، روحیه ولایتمداری را در خود تقویت کنیم.