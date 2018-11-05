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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۲۵

روایت ۱۷ نقاش از کودکی یک بانوی فرهنگی

روایت ۱۷ نقاش از کودکی یک بانوی فرهنگی

دومین نمایشگاه گروهی نقاشی ویژه گرامیداشت زنده یاد توران میرهادی عصر جمعه هجدهم آبان ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نمایشگاه گروهی نقاشی ویژه گرامیداشت زنده یاد توران میرهادی عصر جمعه هجدهم آبان ماه، همزمان با دومین سال درگذشت این بانوی نویسنده در گالری ویستا برگزار می شود.

«از کودکی» عنوان مجموعه ای از نقاشی های گروهی است که ۱۷ هنرمند به یاد توران میرهادی خلق کرده اند و به انتخاب بهنام کامرانی به تماشا در می آیند.

در این نمایشگاه آثاری از فرح اصولی، ثمیلا امیرابراهیمی، ندا اعظمی، مهناز پسیخانی، مهدیس توکل، تبسم تهم، مهدی حسینی، ستاره حسینی، سمیرا دریا، آذین رستمی، گیزلا وارگا سینایی، ترانه صادقیان، نجوا عرفانی، نفیسه عمران، بهنام کامرانی، وانا نبی پور و رضا هدایت ارایه می شود.

نمایشگاه «از کودکی» تا ۲۵ آبان (غیر از شنبه ها) در گالری ویستا به نشانی خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم، پلاک ۱۱ میزبان علاقه‌مندان است.

کد مطلب 4450412
عطیه موذن

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