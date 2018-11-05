به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم پرسپولیس و استقلال برای برگزاری دیدارهای خانگی در ورزشگاه آزادی، مبلغی به عنوان اجاره بها به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی پرداخت می کنند.

این مبلغ سال گذشته ۷۰ میلیون تومان برای هر دو تیم در هر بازی تعیین شده بود. امسال اما نرخ اجاره ورزشگاه آزادی برای سرخابی ها بیش از ۴۰ میلیون تومان افزایش داشته است.

البته به گفته فرهاد نیکوخصال مدیر مجموعه ورزشی آزادی قیمت کارشناسی اجاره ورزشگاه آزادی برای دیدارهای امسال کمی دیر انجام شد. نرخ جدید باید از فروردین ماه با افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی محاسبه می شد اما این کار با تاخیر چندماهه انجام شده است.

در هر صورت طبق قیمت کارشناسی جدید، اجاره ورزشگاه آزادی برای دیدارهای خانگی امسال دو باشگاه پرسپولیس و استقلال ۱۱۲ میلیون تومان تعیین شده است. این رقمی است که پرسپولیس و استقلال باید بابت دیدارهای خانگی خود در آزادی پرداخت کنند.

با این حساب پرسپولیسی ها که شنبه آینده و در دیدار برگشت فینال آسیایی خود میزبان تیم کاشیما آنتلرز ژاپن هستند، باید ۱۱۲ میلیون بابت اجازه ورزشگاه آزادی پرداخت کنند. اما این سئوال مطرح است که با توجه به حساسیت این بازی برای مجموعه فوتبال و ورزش ایران ممکن است تخفیفی برای اجازه آزادی در این بازی لحاظ شود؟ یا اینکه با لحاظ کردن اهمیت بازی، حضور گسترده مسئولان و تماشاگران و به خصوص درآمدی که از این بازی نصیب پرسپولیس می شود، رقم اجازه برای این تک بازی افزایش خواهد داشت؟

مصطفی رهگذر مدیر روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید تعیینِ اجاره بهای ۱۱۲ میلیون تومانی این شرکت برای دو باشگاه پرسپولیس و استقلال و در پاسخ به این پرسش گفت: اینکه اجاره ورزشگاه آزادی برای فینال لیگ قهرمانان تغییری در جهت افزایش یا کاهش نرخ مصوب داشته باشد، بعید است. قیمت کارشناسی تعیین شده برای دیدارهای خانگی، تمام بازی ها در همه سطوح را شامل می شود. به هر حال یک بازی مانند دیدار پیش روی پرسپولیس و کاشیما آنتلرز حساسیت های بالایی دارد و ممکن است یک بازی هم دور از این شرایط و با تعداد تماشاگر کم برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پرسپولیس جمعه و پیش از دیدار با کاشیما آنتلرز یک جلسه تمرینی در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد کرد. این تیم علاوه بر اجاره ای که بابت برگزاری دیدار فینال لیگ قهرمانان در آزادی باید پرداخت کند، باید بابت این جلسه تمرینی هم مبلغی را به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بپردازد.