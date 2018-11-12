افتتاح «دیوار آن خانه» در گالری فرشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرکتاب فرشته، نمایشگاه انفرادی نقاشی با عنوان «دیوار آن خانه» و با آثاری از مجتبی کاکی، روز جمعه ۲۵ آبانماه در گالری این مجموعه فرهنگی- هنری افتتاح می شود.
آثار حاضر در این نمایشگاه با بهره گیری از اِلمانهایی از دوره قاجار مانند تصاویرِ پادشاهان این سلسله، حقیقتی تلخ از دل تاریخ را در پرتویی از رنگ و نقش غبارروبی میکند و پیش روی مخاطبِ امروز میآورد.
در شرح این نمایشگاه آمده است: آدمها میآیند و بیصداتر از آمدنشان میروند، اما در این فاصله قصههایشان را بهجا میگذارند. قصهها در شکاف دیوارهای خانهای که در آن متولد شدهاند، خانهای که همواره کوچکتر شده و به تاراج میرود، پنهان میشوند.
نمایشگاه «دیوار آن خانه» روز جمعه ۲۵ آبانماه ساعت ۱۶ در گالری فرشته به نشانی خیابان شریعتی، پایینتر از پل صدر پلاک ۱۶۷۱ افتتاح خواهد شد و تا هفتم آذرماه ادامه دارد.
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