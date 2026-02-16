سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه ۲۷ بهمن ماه) مجلس و در جریان بررسی ردیف ۱ الزامات مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به حقوق و مزایای کلیه دستگاه، مصوباتی داشتند.

بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان: ۷۵۰۰ میلیون ریال

بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس، سقف نسبت خالص پرداختی متوسط ماهانه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر در سال برای تمام گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به استثنای قضات و اعضای هیات علمی و موارد جزء (۲) بند (ت) تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، از محل و تحت هر عنوان به مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران ردیف یک ۵ : ۷ برابر