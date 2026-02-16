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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۵۱

سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان تعیین شد

سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان تعیین شد

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه، سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان در سال آینده را ۷۵۰ میلیون تومان تعیین کردند. 

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه ۲۷ بهمن ماه) مجلس و در جریان بررسی ردیف ۱ الزامات مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به حقوق و مزایای کلیه دستگاه، مصوباتی داشتند.

بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان: ۷۵۰۰ میلیون ریال

بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس، سقف نسبت خالص پرداختی متوسط ماهانه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر در سال برای تمام گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به استثنای قضات و اعضای هیات علمی و موارد جزء (۲) بند (ت) تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، از محل و تحت هر عنوان به مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران ردیف یک ۵ : ۷ برابر

کد مطلب 6750264
زهرا علیدادی

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