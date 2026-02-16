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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۵۴

جمالی‌نژاد: عدالت باید از پشت میزها به متن زندگی مردم بیاید

جمالی‌نژاد: عدالت باید از پشت میزها به متن زندگی مردم بیاید

اصفهان – استاندار اصفهان گفت: اصفهان، استانی ریشه‌دار در تاریخ و قانون‌مداری، امروز میزبان حضوری بود که می‌تواند فاصله میان مردم و عدالت را کمتر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح دوشنبه در دیدار اقشار مختلف مردم اصفهان با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در دانشگاه اصفهان اظهار کرد: حضور رئیس قوه قضائیه و هیئت عالی قضایی در دیار علم، صنعت، هنر و حماسه اقدامی پربرکت برای استان است، به‌ویژه آنکه ایشان از این آب‌وخاک بوده و با مسائل و مشکلات اصفهان آشنایی کامل دارند.

وی با بیان اینکه اصفهان تنها یک شهر یا حوزه اداری نیست، افزود: استان اصفهان استانی فراتر از تاریخ و ریشه‌دار در تاریخ ایران و اسلام است و قانون‌مداری، عقلانیت و پایبندی به قانون همواره از ویژگی‌های اصلی مردم و مدیریت این استان بوده است.

استاندار اصفهان با اشاره به رویکرد سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: این سفرها نماد خروج عدالت از پشت میزهای اداری و حضور مستقیم در متن مسائل مردم است؛ رویکردی که اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد، سرمایه اجتماعی را تقویت می‌کند و فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را بهبود می‌بخشد.

جمالی‌نژاد با قدردانی از مجموعه قضایی استان اصفهان گفت: همکاران ما در دستگاه قضایی استان در همه مسائل و مشکلات پای کار بوده‌اند و هم برای اقشار مختلف مردم و هم برای مدیریت استان، نقش سنگ‌صبور را ایفا کرده‌اند.

وی در پایان با اشاره به محدود بودن فرصت، ابراز امیدواری کرد که در جلسه شورای اداری استان، مسائل و موضوعات به‌صورت کامل مطرح شود و اجازه داده شود نشست در اختیار اقشار مختلف مردم قرار گیرد.

کد مطلب 6750283

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