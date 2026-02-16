به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد صبح دوشنبه در دیدار اقشار مختلف مردم اصفهان با حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه در دانشگاه اصفهان اظهار کرد: حضور رئیس قوه قضائیه و هیئت عالی قضایی در دیار علم، صنعت، هنر و حماسه اقدامی پربرکت برای استان است، بهویژه آنکه ایشان از این آبوخاک بوده و با مسائل و مشکلات اصفهان آشنایی کامل دارند.
وی با بیان اینکه اصفهان تنها یک شهر یا حوزه اداری نیست، افزود: استان اصفهان استانی فراتر از تاریخ و ریشهدار در تاریخ ایران و اسلام است و قانونمداری، عقلانیت و پایبندی به قانون همواره از ویژگیهای اصلی مردم و مدیریت این استان بوده است.
استاندار اصفهان با اشاره به رویکرد سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: این سفرها نماد خروج عدالت از پشت میزهای اداری و حضور مستقیم در متن مسائل مردم است؛ رویکردی که اعتماد عمومی را افزایش میدهد، سرمایه اجتماعی را تقویت میکند و فرآیند تصمیمگیری و تصمیمسازی را بهبود میبخشد.
جمالینژاد با قدردانی از مجموعه قضایی استان اصفهان گفت: همکاران ما در دستگاه قضایی استان در همه مسائل و مشکلات پای کار بودهاند و هم برای اقشار مختلف مردم و هم برای مدیریت استان، نقش سنگصبور را ایفا کردهاند.
وی در پایان با اشاره به محدود بودن فرصت، ابراز امیدواری کرد که در جلسه شورای اداری استان، مسائل و موضوعات بهصورت کامل مطرح شود و اجازه داده شود نشست در اختیار اقشار مختلف مردم قرار گیرد.
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