«شیوه» به شماره هفتم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، شماره هفتم از دو ماهنامه «شیوه» به صاحب امتیازی خانه هنرمندان ایران منتشر شد. این شماره همچون شمارههای پیش شامل بخش تجسمی، سینما، تئاتر و ادبیات است.
در این شماره آثار و گفتاری از ویکتور دارش، کریل چرچیل، اوراهان پاموک، جون بائز، بهنام بهزادی، فردین صاحبالزمانی، پیام یزدانی، دکتر شهابالدین عادل و... را میخوانید.
در بخش هنرهای تجسمی پروندهای درباره نازیسم و هنر مدارن منتشر شده است که در آن درباره میزان توجه آلمان هیتلری به هنر مدرن اعم از نقاشی و سینما و هنرهای تجسمی توجه شده است.
در پرونده سینمایی این شماره درباره ظهور نسل جدید سینماگران جوان ایرانی پروندهای منتشر شده است که در آن به کارنامه گروه سیمایی رودفیلم توجه شده است و در کنار آن با فردینصاحبالزمانی و پیام یزدانی نیز گفتگو شده است. همچنین گفتگو با بهنام بهزادی نیز بخش دیگری از این پرونده است.
در بخش تئاتر از این نشریه با حسین پارسایی و ساناز بیان گفتگویی انجام شده که محوریت آن تازهترین اجراهای تئاتری آنهاست و در ادامه پروندهای نیز درباره کریل چرچیل منتشر شده است.
در بخش ادبیات این دوماهنامه گفتگویی اختصاصی با اورهان پاموک داشته و آن را دستمایه پروندهای درباره این نویسنده کرده است و در بخش موسیقی نیز پروندهای درباره جون بائز و موسیقی اعتراض درج شده است.
همچنین در این شماره از این دوماه نامه و پروندهای کوتاه درباره داریوش شایگان درج شده است که با عنوان «در رثای یک متفکر عاشق» چاپ شده است.
دوماهنامه تخصصی هنر (شیوه) با قیمت ۲۵ هزار تومان به آبان و آذر ۹۷ اختصاص دارد و مجید رجبی معمار مدیر مسئول و سیدعماد حسینی سردبیر آن است.
«شیوه» را میتوانید از کیوسکها و کتابفروشیهای منتخب و همزمان از فیدیبو و سایت شهرکتاب آنلاین تهیه کنید.
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